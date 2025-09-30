Ein neues Wunderland am alten Donaustrand

Hietzing, Schönbrunn, das Palmenhaus waren wichtige, frühe Impulsgeber für André Heller große Affinität zu Gärten, erzählt er beim Rundgang für die „Krone“ durch sein erstes Wiener Kunst-Park-Projekt. Als Ministrant konnte er damals zur Dämmerung durch ein Türl im Pfarrgarten in den Schönbrunner Schlosspark schlüpfen. Mit der Hilfe eines der Gärtnerkinder stand er eines Tages im Palmenhaus: „Ich bin rein und habe gedacht, das ist es, so soll mein Leben werden. In einem einzigen Raum alle Erdteile!“