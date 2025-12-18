„Wie ein Aquarell getupfter Erinnerungen“

Eines der Lieder nennt sich „Tapfere kleine Soldatenfrau“: „Ein großer, furchtbarer, typischer Goebbels-Propaganda-Schlager aus der Kriegszeit, der den Frauen einredet, wie schön es ist, dass sie das alles ertragen. Es ist verstörend zu sehen, wie man versuchte, Krieg schmackhaft zu machen.“ Was soll das Publikum seiner Meinung nach mit nach Hause nehmen? „Unser Abend möchte weder beurteilen noch verurteilen“, so Benzwi, „vielmehr befragt er und überlässt es dem Publikum, seine Schlüsse daraus zu ziehen. Das geschieht eben auch mit dem Mittel der Musik: Wo belügt sich der Mensch, um die Wahrheit zu ertragen?“