Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mordprozess in Ried

Ehefrau erstochen: Es gibt ein Video von der Tat

Oberösterreich
17.10.2025 12:30
Die Bluttat ereignete sich in einer kleinen Siedlung in Neukirchen an der Enknach.
Die Bluttat ereignete sich in einer kleinen Siedlung in Neukirchen an der Enknach.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Eine schreckliche Bluttat erschütterte Ende März die kleine Innviertler Gemeinde Neukirchen an der Enknach (OÖ). Nach einem Streit hatte ein 36-Jähriger seine 44-jährige Ehefrau mit einem Messer getötet. Am kommenden Donnerstag muss sich der Mann vor Gericht verantworten. 

0 Kommentare

Nach einer ausgelassenen Nacht mit Freunden kehrten Michael und Silvia G. am 23. März 2024 gegen 4 Uhr in ihr Reihenhaus in Neukirchen/Enknach zurück. Danach dürfte es zu einem heftigen Streit gekommen sein. Der Ehemann soll seine Frau mit einem oder zwei Messern mehrfach attackiert und getötet haben. Die Polizei fand zwei blutige Messer in dem Haus.

Entdeckt wurde die Leiche von der 20-jährigen Tochter der Frau (aus einer früheren Beziehung), neben der Toten saß ihr Stiefvater in einem Sessel – er war nach der Tat eingeschlafen. 

Angeklagter ist geständig
Nun steht der Mann am kommenden Donnerstag am Landesgericht Ried vor Gericht. Der mutmaßliche Täter ist zurechnungsfähig, die psychiatrische Sachverständige sowie der Gerichtsmediziner werden vor dem Geschworenensenat ihre Gutachten erläutern. Zudem sind drei Zeugen geladen. Vorerst ist der Prozess für einen Tag anberaumt. Laut Anklageschrift ist die Frau an innerer und äußerer Verblutung gestorben. Der Mann ist grundsätzlich geständig.

Lesen Sie auch:
Spurensicherung und Mordermittler der Polizei waren den ganzen Tag im Einsatz. Der mutmaßliche ...
Ort steht unter Schock
Mordalarm! Nach Fortgehen Ehefrau totgestochen
22.03.2025
Täter geständig
Mann schlief neben Leiche seiner getöteten Frau
23.03.2025

Kamera im Wohnbereich
Von der Tat existiert zudem ein Video aus einer Kamera, die im Wohnbereich des gemeinsamen Hauses angebracht war. „Die Tatbegehung ist zu erkennen“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Franz Joseph Zimmer, gegenüber der „Krone“. Auf dem Video würde zwar ein Möbelstück im Sichtbereich stehen, die beiden Personen sind aber zu erkennen. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann 10 bis 20 Jahre oder sogar eine lebenslange Haft.

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
238.537 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.664 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Ski Alpin
Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel
98.417 mal gelesen
Tina Weirather
Mehr Oberösterreich
Wieder Millionenpleite
Innviertler Glas-Produzent in Insolvenz gerutscht
Man kann‘s probieren
Führerschein vom Bruder abfotografiert und benutzt
Mordprozess in Ried
Ehefrau erstochen: Es gibt ein Video von der Tat
Sichtung, aber:
„Emil“ entfernt sich immer weiter vom Böhmerwald
Update: Suspendierung
Oberst geschäftlich mit Rechtsextremist verbunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf