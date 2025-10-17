Ehefrau erstochen: Es gibt ein Video von der Tat

Kamera im Wohnbereich

Von der Tat existiert zudem ein Video aus einer Kamera, die im Wohnbereich des gemeinsamen Hauses angebracht war. „Die Tatbegehung ist zu erkennen“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Franz Joseph Zimmer, gegenüber der „Krone“. Auf dem Video würde zwar ein Möbelstück im Sichtbereich stehen, die beiden Personen sind aber zu erkennen. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann 10 bis 20 Jahre oder sogar eine lebenslange Haft.