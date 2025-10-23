Prinz lebt wie gelangweilter Teenager in Bruchbude

Experten schätzen die laufenden Kosten des Anwesens auf rund 250.000 Pfund im Jahr – Summen, die Andrew seit der Kürzung seiner royalen Zuwendungen durch den König kaum noch stemmen könne. Ein Gartenexperte schätzt gegenüber „GB News“, dass allein die Pflege des Grundstücks mit vier bis sechs Gärtnern jährlich leicht über 150.000 Pfund kostet.

Der ehemalige Herzog von York soll sich selbst zuletzt selbst um seinen Garten gekümmert haben, wobei ein Insider verriet, dass sich das Gelände des Windsor-Anwesens in einem „schockierenden Zustand“ befindet.