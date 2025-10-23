Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisante Rückkehr?

Erneut Fan-Proteste bei FC Bayern gegen Ex-Spieler

Fußball International
23.10.2025 09:15
Die Bayern-Fans protestieren gegen die Rückkehr von Jerome Boetang.
Die Bayern-Fans protestieren gegen die Rückkehr von Jerome Boetang.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Die Bayern-Fans setzen einmal mehr ein Zeichen: Mit Transparenten protestieren die Anhänger der Münchner beim 4:0-Sieg gegen Club Brügge in der Champions League erneut gegen eine Rückkehr Jerome Boatengs an die Säbener Straße.

0 Kommentare

„Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen“ – das war auf einem Spruchband zu lesen, das vor der Partie gegen Brügge in der Südkurve entrollt worden war.

Jerome Boateng kickte einst beim FC Bayern.
Jerome Boateng kickte einst beim FC Bayern.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Boateng will Trainer werden
Zur Erklärung: Der ehemalige Bayern-Verteidiger plant eine Laufbahn als Trainer. Dafür würde Boateng gerne bei seinem Ex-Klub hospitieren und hat deshalb bereits Kontakt zu Trainer Vincent Kompany aufgenommen.

Lesen Sie auch:
Konrad Laimer zeigte bei Bayerns Sieg groß auf.
CL-Gala von ÖFB-Kicker
„Wunderwuzzi!“ Lobeshymnen für Laimer nach Torfest
23.10.2025
Champions-League-Abend
Bayern und Liverpool furios, Real erkämpft Sieg
22.10.2025
„Verpiss dich“
Bayern-Fans protestieren gegen Boateng-Rückkehr
18.10.2025

Ein Vorhaben, das den Anhängern der Münchner jedoch gar nicht gefällt. Der Grund: Der Weltmeister von 2014 saß wegen Vorwürfen von häuslicher Gewalt gegen Frauen vor Gericht und wurde wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin sogar für schuldig befunden. Da der 37-Jährige gerichtlich nur verwarnt wurde, gilt er nicht als vorbestraft.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
172.886 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
170.502 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
143.143 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Fußball International
Brisante Rückkehr?
Erneut Fan-Proteste bei FC Bayern gegen Ex-Spieler
Bayern-Jungstar trifft
Freund schmunzelt: „Wir hatten alle so ein Gefühl“
Nach Streit bei Pleite
Kein „Zweikampf“ um einen Elfmeter bei Rapid
Kobald ins ÖFB-Team?
„Träumen darf man, realistisch muss man sein!“
Krone Plus Logo
Parensen-Bilanz
Ein Jahr Chef: „Das hat mich bei Sturm überrascht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf