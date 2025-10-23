Erneut Fan-Proteste bei FC Bayern gegen Ex-Spieler

Die Bayern-Fans setzen einmal mehr ein Zeichen: Mit Transparenten protestieren die Anhänger der Münchner beim 4:0-Sieg gegen Club Brügge in der Champions League erneut gegen eine Rückkehr Jerome Boatengs an die Säbener Straße.
„Gegen Machtmissbrauch und physische & psychische Gewalt in Beziehungen“ – das war auf einem Spruchband zu lesen, das vor der Partie gegen Brügge in der Südkurve entrollt worden war.
Boateng will Trainer werden
Zur Erklärung: Der ehemalige Bayern-Verteidiger plant eine Laufbahn als Trainer. Dafür würde Boateng gerne bei seinem Ex-Klub hospitieren und hat deshalb bereits Kontakt zu Trainer Vincent Kompany aufgenommen.
Ein Vorhaben, das den Anhängern der Münchner jedoch gar nicht gefällt. Der Grund: Der Weltmeister von 2014 saß wegen Vorwürfen von häuslicher Gewalt gegen Frauen vor Gericht und wurde wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin sogar für schuldig befunden. Da der 37-Jährige gerichtlich nur verwarnt wurde, gilt er nicht als vorbestraft.
