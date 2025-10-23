Skarsgård brauchte nach Schlaganfall Einflüsterer

Stellan Skarsgård hat nach einem Schlaganfall einen Souffleur bekommen. „Seit meinem Schlaganfall ist meine Argumentation schwächer, meine Sprache ist schwächer. Es fühlt sich an, als könne ich nicht kämpfen, keine Diskussion führen“, sagte der 74-jährige „Mamma Mia“- und „Dune“-Star im Interview mit „Vulture“.
Der schwedische Schauspieler erlitt den Schlaganfall demnach vor drei Jahren zwischen den Drehs für die beiden „Andor“-Staffeln und zwischen den beiden „Dune“-Teilen.
„Habe Weg gefunden“
Trotzdem konnte er die Fortsetzungen filmen. „Ich habe einen Weg gefunden.“ Für den zweiten Teil von „Dune“ habe er In-Ear-Kopfhörer bekommen, „über die ein Souffleur meinen Text spricht“.
Aber weil er seinen eigenen Rhythmus habe, musste der Souffleur den Text auf eine bestimmte Weise ansagen, „sehr schnell, sehr neutral“. Es sei viel Training dafür notwendig gewesen.
Skarsgård verkörpert in den Science-Fiction-Filmen den Baron Wladimir Harkonnen.
„Ich lebe. Ich kann arbeiten.“
Der Schlaganfall habe ihn sehr beängstigt, sagte Skarsgård. „Manche Leute mögen sagen: ,Oh, du hast Glück. Du musst deinen Text nicht lernen.‘ Aber jetzt ist es mehr Arbeit als vorher.“ Ihm würden Namen plötzlich nicht mehr einfallen. „Ich kann keinem Gedanken oder Argument folgen, das über mehrere Sätze geht.“ Es sei extrem frustrierend. „Aber auf der anderen Seite: Ich lebe. Ich kann arbeiten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.