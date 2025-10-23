Skarsgård brauchte nach Schlaganfall Einflüsterer

„Ich lebe. Ich kann arbeiten.“

Der Schlaganfall habe ihn sehr beängstigt, sagte Skarsgård. „Manche Leute mögen sagen: ,Oh, du hast Glück. Du musst deinen Text nicht lernen.‘ Aber jetzt ist es mehr Arbeit als vorher.“ Ihm würden Namen plötzlich nicht mehr einfallen. „Ich kann keinem Gedanken oder Argument folgen, das über mehrere Sätze geht.“ Es sei extrem frustrierend. „Aber auf der anderen Seite: Ich lebe. Ich kann arbeiten.“