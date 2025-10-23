Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Dune“-Dreharbeiten

Skarsgård brauchte nach Schlaganfall Einflüsterer

Society International
23.10.2025 09:18
Stellan Skarsgård spricht in einem Interview offen über die Einschränkungen im Job nach seinem ...
Stellan Skarsgård spricht in einem Interview offen über die Einschränkungen im Job nach seinem Schlaganfall.(Bild: EPA/IVAN VILLANUEVA)

Stellan Skarsgård hat nach einem Schlaganfall einen Souffleur bekommen. „Seit meinem Schlaganfall ist meine Argumentation schwächer, meine Sprache ist schwächer. Es fühlt sich an, als könne ich nicht kämpfen, keine Diskussion führen“, sagte der 74-jährige „Mamma Mia“- und „Dune“-Star im Interview mit „Vulture“. 

0 Kommentare

Der schwedische Schauspieler erlitt den Schlaganfall demnach vor drei Jahren zwischen den Drehs für die beiden „Andor“-Staffeln und zwischen den beiden „Dune“-Teilen.

„Habe Weg gefunden“
Trotzdem konnte er die Fortsetzungen filmen. „Ich habe einen Weg gefunden.“ Für den zweiten Teil von „Dune“ habe er In-Ear-Kopfhörer bekommen, „über die ein Souffleur meinen Text spricht“.

Stellan Skarsgård ist froh, noch am Leben zu sein und arbeiten zu können. Dennoch seien die ...
Stellan Skarsgård ist froh, noch am Leben zu sein und arbeiten zu können. Dennoch seien die Einschränkungen nach dem Schlaganfall extrem frustrierend, gab er zu.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Aber weil er seinen eigenen Rhythmus habe, musste der Souffleur den Text auf eine bestimmte Weise ansagen, „sehr schnell, sehr neutral“. Es sei viel Training dafür notwendig gewesen.

Skarsgård verkörpert in den Science-Fiction-Filmen den Baron Wladimir Harkonnen.

Lesen Sie auch:
Die Fans dürfen sich bald auf „Dune“-Nachschub freuen, die Dreharbeiten für den dritten Teil ...
Mit zahlreichen Stars
Drehstart für dritten „Dune“-Film – erstes Foto
11.07.2025

„Ich lebe. Ich kann arbeiten.“
Der Schlaganfall habe ihn sehr beängstigt, sagte Skarsgård. „Manche Leute mögen sagen: ,Oh, du hast Glück. Du musst deinen Text nicht lernen.‘ Aber jetzt ist es mehr Arbeit als vorher.“ Ihm würden Namen plötzlich nicht mehr einfallen. „Ich kann keinem Gedanken oder Argument folgen, das über mehrere Sätze geht.“ Es sei extrem frustrierend. „Aber auf der anderen Seite: Ich lebe. Ich kann arbeiten.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
172.886 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
170.502 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
143.143 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Mehr Society International
„Dune“-Dreharbeiten
Skarsgård brauchte nach Schlaganfall Einflüsterer
„Welcher Idiot ...“
Brigitte Bardot meldet sich zurück: „Bin gesund!“
Sexy wie vor 30 Jahren
„Baywatch“-Schönheit ist in Jungbrunnen gefallen
Sexy Geburtstagsgruß
Kourtney Kardashian gratuliert Kim mit Busen-Foto
„Rom steht dir gut“
„Emily in Paris“ wird italienisch & startet am …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf