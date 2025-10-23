So schwer war die Quali für Olympia noch nie!

Die Wintersaison hat noch nicht einmal gestartet und doch ist schon klar: Sie wird so heiß wie noch nie! Das weiß auch Franz-Josef Rehrl. Der steirische Top-Kombinierer muss alles investieren, um eines der zwei begehrten Olympia-Tickets zu ergattern. Wie er es anlegt und wie er auf den Zug nach Italien aufspringen will.