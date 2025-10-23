So schwer war die Quali für Olympia noch nie!

Die Wintersaison hat noch nicht einmal gestartet und doch ist schon klar: Sie wird so heiß wie noch nie! Das weiß auch Franz-Josef Rehrl. Der steirische Top-Kombinierer muss alles investieren, um eines der zwei begehrten Olympia-Tickets zu ergattern. Wie er es anlegt und wie er auf den Zug nach Italien aufspringen will.
Langlaufen in der Eisspur in Oberstdorf. Für Kombinierer Franz-Josef Rehrl ist es ein erster Höhepunkt in dieser Saison. „Es kribbelt, du merkst, dass es bald wieder richtig losgeht.“ Und es wird in diesem Olympia-Winter so heiß wie noch nie!
