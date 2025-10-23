Negativrekord – eskaliert Situation bei Ferrari?

„Er verliert die Geduld“

„Ferrari wird sich über einen Podestplatz in Texas freuen, und Lewis ist Vierter geworden, aber das ist doch nicht gut genug, nicht im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr in Austin geleistet haben, als es einen Doppelsieg gab, es ist nicht gut genug im Vergleich zu dem, was die Leute für dieses Jahr von der Scuderia erwartet haben, und es ist nicht gut genug für Lewis Hamilton“, meint David Croft.