Geschäfte in der Ukraine sollen belohnt werden

„Der Wiederaufbau der Ukraine ist nicht nur ein Gebot der Solidarität, sondern eine Jahrhundertchance für Österreichs Exportwirtschaft“, erklärte der ÖVP-Mann in einer Aussendung. Besonders groß sei der Bedarf in Bereichen wie Wohnungsbau, Verkehr, Energie, Handel und Bildung. Hier könne Österreich der Ukraine zur Seite stehen.