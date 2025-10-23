Geschäfte in der Ukraine sollen belohnt werden

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hat Österreichs Interessen in der kriegszerstörten Ukraine deutlich gemacht. Heimischen Unternehmen würde sich eine „Jahrhundertchance“ bieten. Kooperationen und finanzielle Anreize sollen hochgefahren werden.
„Der Wiederaufbau der Ukraine ist nicht nur ein Gebot der Solidarität, sondern eine Jahrhundertchance für Österreichs Exportwirtschaft“, erklärte der ÖVP-Mann in einer Aussendung. Besonders groß sei der Bedarf in Bereichen wie Wohnungsbau, Verkehr, Energie, Handel und Bildung. Hier könne Österreich der Ukraine zur Seite stehen.
Ukraine-Bonus für Unternehmen
Heimischen Unternehmen soll der Einsatz in der Ukraine schmackhaft gemacht werden: „Wir schaffen verlässliche Rahmenbedingungen – mit Exportgarantien auf Top-Niveau, einem Ukraine-Bonus von bis zu 15.000 Euro pro Projekt und klarer politischer Rückendeckung.“
Ein zentraler Teil der Unterstützung sei das „Chancenpaket zur Internationalisierung“, das über die Initiative „go-international“ umgesetzt wird – in enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem neuen Ukraine-Bonus.
„Mit dem Chancenpaket setzen wir ein klares Zeichen: Österreich investiert in seine Exportwirtschaft und übernimmt Verantwortung für wirtschaftliche Stabilität und Wiederaufbau in Europas Nachbarschaft“, so Hattmannsdorfer. Österreich sei bereits vor Kriegsbeginn der sechstgrößte ausländische Investor gewesen und verfüge damit über ein solides Fundament für weiteres wirtschaftliches Engagement.
„Die Ukraine ist ein Zukunftsmarkt“
Der Wiederaufbau der Ukraine ist nicht nur ein historisches politisches Projekt, sondern auch ein wirtschaftliches Vorhaben von gewaltiger Dimension, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Der geschätzte Finanzbedarf wird mit mehr als 500 Milliarden Euro beziffert.
„Die Ukraine ist ein Zukunftsmarkt mit enormem Potenzial – wirtschaftlich, technologisch und politisch. Unsere Unternehmen bringen das Know-how mit, um beim Wiederaufbau eine führende Rolle zu übernehmen – von Energie- und Infrastrukturprojekten bis hin zu Digitalisierung und Wasserstoff“, appellierte der Minister.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.