51-Jährige trug bei Sturz mit Scooter keinen Helm
Schwer verletzt
Mit einem E-Scooter stürzte am Freitag eine 51-Jährige in Kremsmünster schwer. Besonders schlimm: Sie hatte keinen Helm auf, wurde schwer verletzt in den Schockraum nach Wels gebracht.
Freitagmittag fuhr eine 51-Jährige aus Kremsmünster mit ihrem E-Scooter in ihrem Heimatort auf der Hauptstraße in Richtung Sattledt. Auf der feuchten Fahrbahn dürfte sie aber ausgerutscht sein und kam in weiterer Folge zu Sturz.
In Schockraum gebracht
Die ukrainische Staatsbürgerin trug keinen Helm, als sie mit ihrem Kopf auf den Asphalt aufschlug und dabei schwer verletzt wurde. Mit Notarzt-Begleitung wurde sie in den Schockraum des Klinikums Wels eingeliefert.
