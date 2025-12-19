„Bin rein in den Teich und hab’ sie rausgeholt“

20 Meter über Böschung gesprungen

Eine Frau (38) aus Helfenberg war mit ihrem Wagen auf der Schallenbergstraße Richtung Ahorn gefahren. Dort kam sie in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und sprang etwa 20 Meter weit über eine vier Meter hohe Böschung. Das Auto landete in einer Wiese, ehe es nochmals abhob und über den dortigen Güterweg flog. Anschließend stieß das Fahrzeug gegen eine Lärche und stürzte in einen Teich, wo es auf den Rädern zum Stillstand kam.