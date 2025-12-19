Unternehmer wollen Anteil am Linzer Flughafen

Angebotspreis aus Bilanzen abgeleitet

Die zusätzliche Kapitalzufuhr soll vor allem zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und für die weitere Entwicklung des Flughafens verwendet werden. Den Angebotspreis von einer Million hat Zorn aus den Bilanzen der vergangenen fünf Jahre abgeleitet, sowie aus dem heurigen Ergebnis. Ob er eine Million Euro tatsächlich für einen realistischen Kaufpreis für die Hälfte des Airports hält? Ja, weil der Flughafen defizitär sei, antwortet Zorn. „So eine Firma will keiner haben.“