„Mit am Dirndl is ma schließlich immer guad ozong“

Aufwärmphase fürs Gschnas

Besonders genau hingeschaut haben zuletzt die Jungs von Zwirn. Die Band rund um Frontmann Jürgen Maier hat das künftige Party-Revier bereits inspiziert – schließlich will man wissen, wo man Ende Jänner musikalisch Jagd auf gute Laune macht. Dass Zwirn erst diese Woche bei der Hüttenzauber-Christmas Party im Design Center für ordentlich Stimmung sorgten, war dabei kein Zufall. „Das war eigentlich schon die Aufwärmphase fürs Wilderer Gschnas“, grinst Maier im Gespräch mit der „Krone“.