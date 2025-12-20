Dirndl raus, Lederhose an! Beim „Krone“-Wilderer Gschnas powered by VKB verwandelt sich das Linzer Design Center am 30. Jänner in ein riesiges Party-Revier. Zwirn war schon auf Revier-Check, Anja Bavaria schwärmt von „machtig trachtig“ – und Schlagerbeauty Natalie Holzner ist auch am Start. Diese Nacht wird legendär!
Die Vorfreude auf den 30. Jänner 2026 steigt – schließlich verwandelt sich das Linzer Design Center beim „Krone“-Wilderer Gschnas powered by VKB wieder in ein urig-zünftiges Party-Revier, in dem Tracht, Musik und vor allem ausgelassene Stimmung aufeinandertreffen. Das Motto bleibt dabei Programm: Tradition trifft Party – und verwandelt die Location in eine weitläufige Feierzone für alle Nachtschwärmer, Trachtenfans und auch Stimmungsgaranten.
Aufwärmphase fürs Gschnas
Besonders genau hingeschaut haben zuletzt die Jungs von Zwirn. Die Band rund um Frontmann Jürgen Maier hat das künftige Party-Revier bereits inspiziert – schließlich will man wissen, wo man Ende Jänner musikalisch Jagd auf gute Laune macht. Dass Zwirn erst diese Woche bei der Hüttenzauber-Christmas Party im Design Center für ordentlich Stimmung sorgten, war dabei kein Zufall. „Das war eigentlich schon die Aufwärmphase fürs Wilderer Gschnas“, grinst Maier im Gespräch mit der „Krone“.
„Machtig trachtig taugt mir total“
Neben Zwirn fiebert auch Anja Bavaria ihrem Auftritt entgegen. „Dass es beim Gschnas machtig trachtig abgeht, taugt mir total“, lacht die 31-Jährige. „Mit am Dirndl is ma schließlich immer guad ozong.“ Welches Dirndl sie in Linz tragen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Acht Stück hängen bei ihr daheim im Schrank – und die Auswahl wird größer. „Denn das Christkindl bringt heuer neuen Dirndlstoff“, verrät die Oberbayerin augenzwinkernd.
