Black-Wings-Frauen sammelten für 3-Jährige

Linz-Boss: „Ergebnis ist heute zweitrangig“

Die Linzer wären zu Beginn des Schlussabschnitts auch fast in Führung gegangen, doch Goalie Tolvanen kratzte eine über ihn gesprungene Scheibe noch von der Linie – und postwendend traf vorne Robertson (41.) – 2:1 für die Gäste. Knott hatte mit dem 2:2 (52.) bei einem Rebound die Antwort für die Linzer – und die Chance aufs 3:2-Siegtor. Das am Ende aber 36,9 Sekunden vor Schluss (!) Tom Raffl für den Meister machte. Wie bitter! „Wichtiger als das Ergebnis ist heute aber, dass wir etwas für den guten Zweck tun konnten“, sagte Black-Wings-Präsedent Peter Nader. „Eine Herzensangelegenheit! Wir sind froh, dass wir mithelfen dürfen“, meinte Verteidiger Patrick Söllingers Verena.