Schlusslicht Blau-Weiß hat neuen Trainer gefunden

Unter Mitja Mörec hatten sie die letzten sechs Bundesligapartien allesamt verloren, unter Interimstrainer Gahleitner das erste Heimspiel gegen Salzburg mit 0:2, im zweiten gab‘s zum Herbstausklang ein 1:1 gegen Rapid. Wonach Blau-Weiß schließlich am Ende einer katastophalen Herbstsaison als abgeschlagener Tabellenletzter mit vier Punkten Rückstand auf den Vorletzten GAK überwintert. Nun steht fest, wer Blau-Weiß im Frühjahr vorm Abstieg in die 2. Liga retten soll: Michael Köllner.