Mörec-Nachfolger fix

Schlusslicht Blau-Weiß hat neuen Trainer gefunden

Oberösterreich
19.12.2025 12:10
Shon Weissman und Co. wissen, wer ihr neuer Trainer wird.
Shon Weissman und Co. wissen, wer ihr neuer Trainer wird.(Bild: APA/EXPA)

Am 30. November hatte der FC Blau-Weiß Linz Trainer Mitja Mörec von seinen Aufgaben entbunden. Nach zwei Spielen unter Interimscoach Andreas Gahleitner stieg beim abgeschlagenen Tabellenletzten nun in der Trainersuche weißer Rauch auf. 

Unter Mitja Mörec hatten sie die letzten sechs Bundesligapartien allesamt verloren, unter Interimstrainer Gahleitner das erste Heimspiel gegen Salzburg mit 0:2, im zweiten gab‘s zum Herbstausklang ein 1:1 gegen Rapid. Wonach Blau-Weiß schließlich am Ende einer katastophalen Herbstsaison als abgeschlagener Tabellenletzter mit vier Punkten Rückstand auf den Vorletzten GAK überwintert. Nun steht fest, wer Blau-Weiß im Frühjahr vorm Abstieg in die 2. Liga retten soll: Michael Köllner.

Übernimmt Blau-Weiß: Michael Köllner.
Übernimmt Blau-Weiß: Michael Köllner.(Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Auch Ried war einst an Köllner dran

2018 schaffte Köllner mit dem 1. FC Nürnberg den Aufstieg in die 1. Bundesliga, von November 2019 bis Jänner 2023 trainierte er den Drittligisten 1860 München. Im Frühjahr 2023 wäre er beinahe bei der SV Ried gelandet, die sich dann aber für Max Senft entschied. Der 55-jährige Köllner übernahm in Deutschland Drittligist Ingolstadt – und nun Österreichs Letzten Blau-Weiß. Näheres folgt...

