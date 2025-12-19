Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Auto kollidiert

Zwei Schülerinnen (15) bei Mopedunfall verletzt

Oberösterreich
19.12.2025 19:30
Die Teenager kamen nach der Erstversorgung ins Spital.
Die Teenager kamen nach der Erstversorgung ins Spital.(Bild: P. Huber)

Freitagfrüh stießen in Kirchdorf an der Krems zwei 15-jährige Mädchen auf dem Moped mit dem Auto einer 17-Jährigen zusammen. Die beiden Freundinnen wurden verletzt, kamen mit dem Notarzt ins Krankenhaus.

0 Kommentare

Drei Verkehrsteilnehmerinnen im Teenageralter waren Freitagfrüh in einen Verkehrsunfall in Kirchdorf an der Krems verwickelt. Eine 17-Jährige aus Pettenbach wollte gegen 7.30 Uhr mit ihrem Auto auf der B 138 an einer Kreuzung links abbiegen.

Zwei Mädchen verletzt
Dabei kam es aber zum Zusammenstoß mit einem Moped, das in der Gegenrichtung unterwegs gewesen war. Gelenkt wurde das Zweirad von einer 15-Jährigen aus Micheldorf, am Sozius saß eine gleichaltrige Freundin. Durch den Zusammenstoß wurden die Mädchen vom Mofa geschleudert und dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie kamen mit dem Notarzt in das Krankenhaus Kirchdorf.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
216.253 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
165.981 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
117.892 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Oberösterreich
Mit Auto kollidiert
Zwei Schülerinnen (15) bei Mopedunfall verletzt
Schwer verletzt
51-Jährige trug bei Sturz mit Scooter keinen Helm
Lebensretter erzählt
„Bin rein in den Teich und hab’ sie rausgeholt“
Stiglechner-Pleite
Tankstellen vorerst gerettet, 500 Jobs bleiben
Kündigung bestätigt
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf