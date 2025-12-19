Zwei Schülerinnen (15) bei Mopedunfall verletzt

Freitagfrüh stießen in Kirchdorf an der Krems zwei 15-jährige Mädchen auf dem Moped mit dem Auto einer 17-Jährigen zusammen. Die beiden Freundinnen wurden verletzt, kamen mit dem Notarzt ins Krankenhaus.
Drei Verkehrsteilnehmerinnen im Teenageralter waren Freitagfrüh in einen Verkehrsunfall in Kirchdorf an der Krems verwickelt. Eine 17-Jährige aus Pettenbach wollte gegen 7.30 Uhr mit ihrem Auto auf der B 138 an einer Kreuzung links abbiegen.
Zwei Mädchen verletzt
Dabei kam es aber zum Zusammenstoß mit einem Moped, das in der Gegenrichtung unterwegs gewesen war. Gelenkt wurde das Zweirad von einer 15-Jährigen aus Micheldorf, am Sozius saß eine gleichaltrige Freundin. Durch den Zusammenstoß wurden die Mädchen vom Mofa geschleudert und dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie kamen mit dem Notarzt in das Krankenhaus Kirchdorf.
