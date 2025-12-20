Herzinfarkt mit 14 – heute hat er nur einen Wunsch
Ins Leben zurückgeholt
Mit nur 14 Jahren erlitt ein heute 28-jähriger Oberösterreicher einen Herzstillstand. Dem Tod sprang er knapp von der Schaufel, noch immer kämpft der junge Mann mit den Folgen des dramatischen Vorfalls. Und er hat nur einen einzigen Wunsch, für den sich jetzt auch eine Mitstreiterin starkmacht.
Der 28-jährige Ahmet B. aus Rüstorf hadert mit den Auswirkungen eines Schicksalsschlags, der ihn vor 14 Jahren ereilte. Damals brach er während eines Fußballspiels in Attnang-Puchheim zusammen – Herzinfarkt.
