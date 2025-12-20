Kojen dicht, Debatte heiß: Ein Italiener übernimmt

Eigentlich ist die Geschichte am Südbahnhofmarkt alles andere als neu: Der Streit um die in der Marktordnung festgelegten Mindestöffnungszeiten. Doch nachdem Gastro-Influencerin Anita Moser ihrem Unverständnis über die Situation in den sozialen Medien Luft gemacht hat, ist das Thema erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Seither melden sich auch politische Parteien zu Wort – ein Konflikt, der sich offenbar auch für politisches Kleingeld eignet. Unter anderem äußerten sich etwa die Grünen, die dem Markt bislang nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet hatten. Die „Krone“ will diese politische Debatte an dieser Stelle jedoch außen vor lassen und den Blick auf die grundsätzliche Problematik richten.