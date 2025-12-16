Schreck in Brasilien
Sturm reißt Kopie der Freiheitsstatue um
Schreckmoment in Brasilien: Ein starker Sturm hat eine 24 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue von ihrem Sockel gerissen (siehe Video oben).
Sollte die echte Freiheitsstatue im Hafen von New York vom Wind umgerissen werden, wäre es weit mehr Grund zu Sorge. Schließlich besteht die 46 Meter hohe Figur aus Kupfer, hat innen ein Stahlgerüst und wiegt mehr als 200 Tonnen.
Es kippte aber nur eine billige Nachbildung um, die auf dem Parkplatz eines Kaufhauses am Rande der brasilianischen Stadt Guaíba stand – warum auch immer.
Die Figur wurde beim Fall zertrümmert:
Passanten filmten den Sturz der Statue und stellten Videos ins Internet. Winde mit bis zu 90 km/h in der Region hatten die Figur zu Fall gebracht.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nur der Kopf der Statue wurde beim Aufprall zertrümmert. Der Bereich um die Statue wurde sofort gesperrt, das Kaufhaus blieb aber weiter geöffnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.