Höchstbegabte Lina (12) studiert jetzt an Uni Bonn

Nächstes Ziel ist der Bachelor

Der große Altersunterschied zu den anderen Studentinnen und Studenten an der Uni sei für sie kein Problem, meint Lina. Sie sei daran gewöhnt, viel mit Älteren zusammen zu sein. Zwei Freundinnen, mit denen sie den Schulabschluss gemacht hat, seien ebenfalls an ihrer Uni, und sie habe auch schon neue Leute kennengelernt. „Ich hatte noch nicht das Gefühl, ausgeschlossen zu werden.“