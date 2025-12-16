Nach Turbo-Schulzeit
Höchstbegabte Lina (12) studiert jetzt an Uni Bonn
Vergangenen Sommer hat Lina Heider wohl als die jüngste Abiturientin Deutschlands mit gerade einmal elf Jahren ihr Abschlusszeugnis erhalten – nach nur sechs Jahren Schulzeit. Nun studiert sie an der Uni Bonn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen VWL (Volkswirtschaftslehre).
Das Studium gefalle ihr sehr gut, zeigt sich Lina fröhlich: „Es macht Spaß und ist besser als in der Schule.“ Denn dort habe sie sich zuletzt „durchgehend gelangweilt“. An der Uni dagegen könne sie viel mehr selbst organisieren und der Inhalt sei komplexer. Schon als Schülerin hatte sie im Rahmen eines Begabten-Sonderprogramms Uni-Kurse belegt.
Von der ersten in die fünfte Klasse
Die Zwölfjährige gilt als höchstbegabt, sie hat also einen sehr hohen Intelligenzquotienten (IQ). Ihre Schulzeit dauerte nur sechs Jahre. Zunächst sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte – zu diesem Zeitpunkt macht man in Deutschland das Abitur, die österreichische Matura.
Der Wissensdurst der jungen Studentin gilt als äußerst ausgeprägt. Nach Angaben der Familie wollte sie schon im Alter von einem Jahr gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen. Mit zwei Jahren habe sie bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem „Faust I“ und „Faust II“ gelesen.
Nächstes Ziel ist der Bachelor
Der große Altersunterschied zu den anderen Studentinnen und Studenten an der Uni sei für sie kein Problem, meint Lina. Sie sei daran gewöhnt, viel mit Älteren zusammen zu sein. Zwei Freundinnen, mit denen sie den Schulabschluss gemacht hat, seien ebenfalls an ihrer Uni, und sie habe auch schon neue Leute kennengelernt. „Ich hatte noch nicht das Gefühl, ausgeschlossen zu werden.“
Zunächst möchte Lina den Bachelor machen und danach eventuell eine Weile ins Ausland gehen. Außerdem interessiere sie sich auch noch für eine Reihe anderer Studienfächer, etwa Bio, Germanistik sowie Politik und Gesellschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.