Alko-Lenker spaziert nach Unfall nach Hause

Zu einem schweren Unfall ist es auf der Michaeler Straße in Klagenfurt Land gekommen. Ein Lenker kam mit seinem Wagen von der Straße ab und stürzte in eine Böschung. Als die Polizei eintraf, war der Mann nicht aufzufinden.
Ein nachkommender Fahrzeuglenker bemerkte den Unfall am Montag, bei dem der 63-Jährige mit seinem Wagen in eine Böschung gestürzt war. Er verständigte die Einsatzkräfte. Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien.
Währenddessen die Feuerwehr Absicherungsmaßnahmen durchführte, nutzte der Lenker die Gelegenheit und ergriff die Flucht. Dann traf die Polizei ein, die den Kärntner nicht mehr auffinden konnte.
Alkoholisiert geflüchtet
Doch lange dauerte es nicht. Denn im Wagen waren Dokumente, die zu der Wohnadresse des Fahrers führten. Dort gestand der Mann, den Unfall verursacht zu haben. „Ein Alko-Test verlief positiv“, gibt die Polizei bekannt.
Ihm wurde der Schein abgenommen und er wird angezeigt.
