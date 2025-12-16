Entführungsalarm! Mann wollte Mädchen weglocken

Schockmoment für ein elfjähriges Mädchen in Kitzbühel in Tirol: Ein unbekannter Mann sprach das Kind bei einer Bushaltestelle an und habe es aufgefordert, mit ihm mitzukommen. Die Schülerin reagierte geistesgegenwärtig, mischte sich unter andere Leute und verständigte ihren Vater. Der mutmaßliche Täter tauchte daraufhin unter.
Zu dem Vorfall soll es am Montag, gegen 15 Uhr, bei der Bushaltestelle in der Kitzbüheler Hammerschmiedstraße gekommen sein. Die elfjährige Schülerin sei dort von einem „ihr unbekannten Mann“ angesprochen worden. Dieser habe das Kind aufgefordert, mit ihm mitzukommen.
Unter Leute gemischt, Vater alarmiert
Das Mädchen reagierte richtig. „Es entfernte sich von dem Mann, setzte sich zu anderen Kindern an der Bushaltestelle und rief ihren Vater an, der sich umgehend zum Vorfallsort begab“, berichtete die Polizei.
Sämtliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos.
Ermittler von der Polizei
Hoffen auf Zeugenhinweise
Als der Vater dort eintraf, fehlte vom Täter jedoch jede Spur. Dieser war bereits untergetaucht. Auf Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen allesamt erfolglos. Die Ermittler hoffen jetzt auf mögliche Hinweise.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzbühel unter der Telefonnummer: 059 133/7200.
