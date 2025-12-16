Feiger Anschlag auf Auto von Rollstuhlfahrer

Gezielter Akt, oder Zufallsopfer?

Alberto Fellner erstattete Anzeige bei der Polizei – aufgrund bislang noch fehlender Zeugen, naturgemäß gegen Unbekannt. Zwar habe das Opfer einen Verdacht – aber keinen Beweis. Zudem ist es nicht der erste Vorfall von Sachbeschädigung dieser Art in seiner Wohngegend – schon öfters seien in der Umgebung Fahrzeuge mutwillig zerkratzt, Außenspiegel abgebrochen worden. Er könnte also auch „nur“ ein weiteres Zufallsopfer sein.