Radiomacher Martin Bernhofer mit 66 verstorben

Bevor Bernhofer im ORF andockte, studierte er Hispanistik und Theaterwissenschaften und war als Dramaturg tätig. Seine Karriere im öffentlich-rechtlichen Medienhaus startete er als Redakteur der Wissenschafts- und Bildungsredaktion des ORF-Hörfunks. 1998 wurde er Produzent von „Der Ö1 Essay“, ab 1999 zeichnete er als Ressortleiter der Wissenschaftsredaktion für „Projektmanagement, Symposien, Programmentwicklung und -produktion“ verantwortlich und war maßgeblich an der Entwicklung von science.ORF.at beteiligt.