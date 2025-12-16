„General Hospital“-Star Anthony Geary ist tot

Der US-Schauspieler Anthony Geary ist tot. Das bestätigte ein Sprecher des Senders ABC gegenüber dem Sender KABC. Geary starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren in Amsterdam aufgrund von Komplikationen nach einer geplanten Operation.
Geary verkörperte von 1978 bis 2015 Luke Spencer in der US-Serie „General Hospital“, die von den ABC Studios produziert wird. Für die Rolle wurde Geary mit acht Daytime Emmy Awards als herausragende Hauptfigur einer Drama-Serie ausgezeichnet.
„Schock für Familie und Freunde“
Geary lebte zuletzt mit seinem Ehemann Claudio Gama in Amsterdam. Gegenüber „TV Insider“ sagte Gama: „Es war ein Schock für mich und unsere Familien und Freunde. Seit mehr als 30 Jahren war Tony mein Freund, mein Begleiter, mein Ehemann.“
In „General Hospital“ spielte Geary an der Seite von Genie Francis, die die Ehefrau von Luke Spencer, Laura Webber, verkörperte. „Er war ein Kraftpaket als Schauspieler. Schulter an Schulter mit den Größten. Kein Stern strahlte heller als Tony Geary“, schrieb Francis auf X. Sie sei am Boden zerstört. „Ich werde ihn schrecklich vermissen, aber ich hatte das große Glück, seine Partnerin zu sein.“
