„General Hospital“-Star Anthony Geary ist tot

In „General Hospital“ spielte Geary an der Seite von Genie Francis, die die Ehefrau von Luke Spencer, Laura Webber, verkörperte. „Er war ein Kraftpaket als Schauspieler. Schulter an Schulter mit den Größten. Kein Stern strahlte heller als Tony Geary“, schrieb Francis auf X. Sie sei am Boden zerstört. „Ich werde ihn schrecklich vermissen, aber ich hatte das große Glück, seine Partnerin zu sein.“