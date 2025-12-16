Mega-Hype um Lindsey Vonn an der Grenze zu Kärnten

Zusätzliches Kontingent freigeschaufelt

Was Tarvis-Organisator Giorgio Kaidisch keine ruhige Minute ließ – denn die Ticketanfragen für seinen Weltcup schnellten brutal in die Höhe. „Am Wochenende ist’s noch einmal rund gegangen mit Käufen und Anfragen. Jetzt sind für die Abfahrt eigentlich alle Karten weg“, betont Kaidisch, gibt sogleich aber noch Hoffnung. „Wir werden noch ein Kontingent von 250 Tickets freischaufeln, dieses ab Mittwoch noch zum Verkauf stellen.“