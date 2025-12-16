Vorteilswelt
Nur noch Rest-Tickets

Mega-Hype um Lindsey Vonn an der Grenze zu Kärnten

Kärnten
16.12.2025 08:57
Lindsey Vonn siegte zuletzt in St. Moritz – und auch schon an der Grenze zu Kärnten!
Lindsey Vonn siegte zuletzt in St. Moritz – und auch schon an der Grenze zu Kärnten!(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Nur wenige Autominuten von Klagenfurt oder Villach entfernt, steigen am 17. und 18. Jänner die Weltcup-Speedrennen der Ski-Damen. Mittendrin im italienischen Tarvis wird auch Lindsey Vonn sein. Der 41-jährige US-Superstar löste am Wochenende mit dem Sieg in St. Moritz (Sz) einen Hype bei den italienischen und Kärntner Ski-Fans aus. Weshalb der Organisator nun noch Rest-Tickets freischaufelt. 

0 Kommentare

Weltcup-Speedrennen in Kärnten? Gab es zuletzt 2018 und 2012 in Bad Kleinkirchheim. Aber bald ist's für Kärntner Skifans wieder so weit! Zwar leider nicht im südlichsten Bundesland Österreichs, aber direkt an der Grenze geben die Girls wieder Vollgas: mit einer Weltcup-Abfahrt am 17. Jänner 2026 und einem Super-G am 18. Jänner im italienischen Tarvis!

Hype ausgelöst
Und ein US-Star löste da jetzt wieder einen Mega-Hype aus: Lindsey Vonn. Mit ihren fulminanten Auftritten am vergangenen Wochenende in St. Moritz (Sz). Da siegte die 41-Jährige ja bekanntlich einmal in der Abfahrt sensationell, fuhr dann gar noch einen zweiten Platz ein.

Zitat Icon

Lindsey Vonn hat mit ihrem Sieg in St. Moritz auch bei uns in Tarvis einen Hype ausgelöst. Viele Fans aus Österreich wollen noch einmal Vonn sehen.

Giorgio Kaidisch, Organisator Tarvis-Weltcup

Zusätzliches Kontingent freigeschaufelt
Was Tarvis-Organisator Giorgio Kaidisch keine ruhige Minute ließ – denn die Ticketanfragen für seinen Weltcup schnellten brutal in die Höhe. „Am Wochenende ist’s noch einmal rund gegangen mit Käufen und Anfragen. Jetzt sind für die Abfahrt eigentlich alle Karten weg“, betont Kaidisch, gibt sogleich aber noch Hoffnung. „Wir werden noch ein Kontingent von 250 Tickets freischaufeln, dieses ab Mittwoch noch zum Verkauf stellen.“

Schnäppchen
Die Preise dafür können sich sehen lassen: 20 Euro für die Haupttribüne sind ein Schnäppchen. Kaidisch: „Wir erwarten pro Tag an die 2000 Fans. 250 Tickets gibt es indes auch noch für den Super-G.“ Zu erwerben sind die Tickets auf: www.tarvisioskiworldcup.it oder www.vivaticket.com

Tarvis-Organisator Giorgio Kaidisch freut sich auf Vonn und Co.
Tarvis-Organisator Giorgio Kaidisch freut sich auf Vonn und Co.(Bild: FVG)

Vonn siegte hier schon
Wer den bisher letzten Super-G zuletzt in Tarvis eigentlich gewonnen hat? Richtig, Lindsey Vonn! Damals, im März 2011, zudem auch mit zweiten Plätzen in der Abfahrt und Super-Kombi.

Auch in Österreich zu sehen
Zuvor kriegt man den Ski-Superstar aber auch noch in Österreich zu sehen – am 10. und 11. Jänner steigen ja in Zauchensee (Slbg) eine Abfahrt und ein Super-G.

Porträt von Claudio Trevisan
Claudio Trevisan
