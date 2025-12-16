Soll die Wehrpflicht verlängert werden?

Die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingesetzte Kommission spricht sich für eine Verlängerung des Wehrdienstes auf acht plus zwei Monate Übung aus, der Zivildienst solle auf zwölf Monate ausgeweitet werden. Unsere Frage des Tages vom 16. Dezember lautet: Soll der Wehrdienst verlängert werden?
Ihre Meinung zählt!
Wie soll Ihrer Meinung nach der Grundwehrdienst geregelt werden, um die Verteidigung Österreichs sicherzustellen? Wie sinnvoll ist Ihrer Meinung nach die vorgeschlagene Verlängerung? Welche weiteren Änderungen hinsichtlich der Dienstpflicht (Bundesheer oder Zivildienst) halten Sie für notwendig?
Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen in den Kommentaren!
