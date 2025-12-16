Traditionsstrecke kehrt in den F1-Kalender zurück!

Die Formel 1 kehrt auf die Rennstrecke im portugiesischen Portimão zurück. In den Jahren 2027 und 2028 soll wieder auf dem Grand-Prix-Kurs an der Algarve gefahren werden, wie die Rennserie mitteilte. Im Kalender ersetzt der Große Preis von Portugal dann die Strecke im niederländischen Zandvoort, deren Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft.