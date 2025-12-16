Vorteilswelt
„Interesse so hoch“

Traditionsstrecke kehrt in den F1-Kalender zurück!

Formel 1
16.12.2025 10:49
2027 und 2028 wird wieder im portugiesischen Portimão Formel 1 gefahren.
2027 und 2028 wird wieder im portugiesischen Portimão Formel 1 gefahren.(Bild: GEPA)

Die Formel 1 kehrt auf die Rennstrecke im portugiesischen Portimão zurück. In den Jahren 2027 und 2028 soll wieder auf dem Grand-Prix-Kurs an der Algarve gefahren werden, wie die Rennserie mitteilte. Im Kalender ersetzt der Große Preis von Portugal dann die Strecke im niederländischen Zandvoort, deren Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft.

0 Kommentare

  In Portimão fuhr die Formel 1 bereits in den Jahren 2020 und 2021, als während der Corona-Pandemie Gastgeber gesucht wurden und vor allem europäische Austragungsorte zum Zug kamen. Beide Rennen gewann Lewis Hamilton, der damals noch für Mercedes fuhr. In Portugal wurden zudem auch Formel-1-Rennen in Porto, Monsanto und Estoril veranstaltet.

„Interesse so hoch, wie nie zuvor“
„Das Interesse, einen Formel-1-Grand-Prix auszutragen, ist so hoch, wie es noch nie zuvor war“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Als mögliche Kandidaten für den Rennkalender in den kommenden Jahren waren zuletzt auch Südafrika, Thailand und Südkorea gehandelt worden.

