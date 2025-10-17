Kopftuchverbot: Auch Symbolpolitik ist wichtig

In der Aussendung des SLÖ stand, das Kopftuchverbot sei hauptsächlich Symbolpolitik. Richtig, es gibt auch andere Bereiche, in denen Kinderschutz dringend notwendig wäre. Ein Beispiel wurde sogar erwähnt: Mädchen, die nicht am Schwimmunterricht oder an Klassenfahrten teilnehmen dürfen. Eine Benachteiligung von Schülerinnen! Selbstverständlich sollte es hier Geldstrafen für Eltern geben.