Schwammtastisches Abenteuer im Kino erleben

Am 26.12. laden die Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein und bringen Sie und Ihre Familie ins Kino und zusammen mit krone.tv können Sie das neueste Abenteuer von Spongebob Schwammkopf und Patrick Star erleben. krone.tv verlost Kinotickets für ausgewählte Cineplexx Kinos am Family Fun Friday.
In ihrem brandneuen und bisher größten Kinoabenteuer, Spongebob Schwammkopf: piraten AhoI!, stechen SpongeBob und seine Freunde aus Bikini Bottom in See! SpongeBob, der endlich auch zu den Großen gehören möchte und Mr. Krabs seinen Mut beweisen will, folgt dem Fliegenden Holländer – einem mysteriösen, verwegenen Geisterpiraten.
Und so beginnt ein rasantes und witziges Seefahrts-Abenteuer, das ihn in die tiefsten Tiefen der Tiefsee führt, wo noch kein Schwamm zuvor gewesen ist.
Mitmachen und gewinnen
Am 26.12. um 16:00 Uhr laden die Cineplexx Kinos in ganz Österreich Sie und Ihre Familie ein, sich das neueste Abenteuer aus Bikini Bottom anzuschauen. Wir verlosen für die folgenden Standorte je 1x3 Tickets
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23.12, 09:00 Uhr
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.