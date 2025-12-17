Vorteilswelt
Schwammtastisches Abenteuer im Kino erleben

17.12.2025 05:00

Am 26.12. laden die Cineplexx Kinos wieder zum Family Fun Friday ein und bringen Sie und Ihre Familie ins Kino und zusammen mit krone.tv können Sie das neueste Abenteuer von Spongebob Schwammkopf und Patrick Star erleben. krone.tv verlost Kinotickets für ausgewählte Cineplexx Kinos am Family Fun Friday. 

In ihrem brandneuen und bisher größten Kinoabenteuer, Spongebob Schwammkopf: piraten AhoI!, stechen SpongeBob und seine Freunde aus Bikini Bottom in See! SpongeBob, der endlich auch zu den Großen gehören möchte und Mr. Krabs seinen Mut beweisen will, folgt dem Fliegenden Holländer – einem mysteriösen, verwegenen Geisterpiraten.

(Bild: © 2025 Paramount Pictures and Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants is a trademark of Viacom International Inc. / Constantin Film Österreich)
Und so beginnt ein rasantes und witziges Seefahrts-Abenteuer, das ihn in die tiefsten Tiefen der Tiefsee führt, wo noch kein Schwamm zuvor gewesen ist.

Mitmachen und gewinnen
Am 26.12. um 16:00 Uhr laden die Cineplexx Kinos in ganz Österreich Sie und Ihre Familie ein, sich das neueste Abenteuer aus Bikini Bottom anzuschauen. Wir verlosen für die folgenden Standorte je 1x3 Tickets

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23.12, 09:00 Uhr

