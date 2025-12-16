Und jetzt schaffte es das Loch im Bagel gar in eine Rede, die der ukrainische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Andrij Melnyk, im UNO-Glaspalast in New York hielt. In Richtung seines russischen Kollegen sagte er: „Unser Territorium und unsere Souveränität sind nicht verkäuflich. Wir sind nicht auf einem Weihnachtsmarkt. Russland will, dass die Ukraine kapituliert. Meine Antwort lautet: Ihr bekommt nur ein Loch – das Loch im Bagel!“