Keine Angst vor Littler, Kopfschütteln nach Eklat

Am 21. Dezember geht es weiter gegen Joe Cullen. Du kennst ihn ja schon, was ist da zu erwarten?

Wir kennen uns seit Jahren. Wir waren beide in den letzten zwei Jahren nicht in Topform, muss man aber ehrlich sagen. Aber wir haben sehr oft schon gegeneinander gespielt. Ich habe mal gewonnen, dann wieder verloren. Es kommt bei unseren Duellen oft auf die Tagesverfassung an. Aber ich fühle mich gerade sehr gut, hoffentlich spiele ich weiter so gut. Wenn ich konstant bleibe und die Doppel auch noch ein bisschen verbessere, dann mache ich mir wirklich keine Sorgen.