Keine Angst vor Littler, Kopfschütteln nach Eklat

Mensur Suljovic hat sein Auftaktspiel bei der diesjährigen Darts-WM in London gewonnen und fühlt sich sehr gut in Form, wie er der „Krone“ im Interview verraten hat. Gepusht wird er dabei auch von zahlreichen Fans im Ally Pally. Auch vor einem möglichen Duell gegen Titelverteidiger Luke Littler hat der Österreicher deshalb keine Angst. Für Kopfschütteln sorgt bei ihm unterdessen das Verhalten eines Kontrahenten.
„Sportkrone.at“: Mensur, die Auftakthürde ist gemeistert, kannst du uns sagen, wie deine ersten Eindrücke von dieser WM sind? Wie hast du dich gefühlt im Ally Pally?
Mensur Suljovic: Ganz ehrlich, ich habe mich sehr gut gefühlt. Gott sei Dank bin ich von Anfang an ins Spiel reingekommen und habe keine großen Schwierigkeiten gehabt. Beim Doppel hat es noch etwas gehakt, aber sonst war im Großen und Ganzen wirklich alles in Ordnung.
Wie hast du die Stimmung auf der Bühne mitbekommen?
Das war echt toll, wow! Es gab so viele Anhänger in der Halle. Die Österreicher waren auf der rechten Seite und auf der linken Seite waren die Deutschen. Dass ich jetzt in der Bundesliga auch in Deutschland spiele usw., hat da die Unterstützung auch noch spürbarer gemacht. Ich habe super Fans auf meiner Seite gehabt. Die haben geschrien, die haben mich aufgebaut. Meinen Namen im Ally Pally zu hören, war wirklich Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, das gibt es nur in Graz oder in Schwechat. Aber das auch bei der WM zu hören, war wirklich schön.
Am 21. Dezember geht es weiter gegen Joe Cullen. Du kennst ihn ja schon, was ist da zu erwarten?
Wir kennen uns seit Jahren. Wir waren beide in den letzten zwei Jahren nicht in Topform, muss man aber ehrlich sagen. Aber wir haben sehr oft schon gegeneinander gespielt. Ich habe mal gewonnen, dann wieder verloren. Es kommt bei unseren Duellen oft auf die Tagesverfassung an. Aber ich fühle mich gerade sehr gut, hoffentlich spiele ich weiter so gut. Wenn ich konstant bleibe und die Doppel auch noch ein bisschen verbessere, dann mache ich mir wirklich keine Sorgen.
Das heißt, das Spiel gegen Luke Littler kann für auf jeden Fall kommen in deiner aktuellen Form?
Auf jeden Fall. Ich habe mir vorgenommen, auch nach dem Match gegen Luke Littler weiter im Turnier zu sein (lacht).
Das heißt, Luke Littler sollte sich bei einem eventuellen Aufeinandertreffen lieber warm anziehen?
Ganz genau! Hoffentlich isst er viel über Weihnachten und ist dann müde (lacht).
Wie hältst du zwischen den Spieltagen die Konzentration hoch?
Ich fliege zurück nach Wien und werde kurz entspannen und dann wieder konzentriert trainieren. Vor allem mit meinen Jungs im Klub. Ich werde die Meisterschaft am Donnerstag ganz normal spielen. Das ist eine gute Vorbereitung für mich. Und dann fliege ich wieder nach London zum Spiel.
Das Teilnehmerfeld der WM ist erweitert worden. Wie findest du das?
Ich finde es top. Jeder muss eine erste Runde spielen. Da gibt es keine Ausnahme. Wir sind alle gleichgestellt. Warum sollten wir auch Topspieler schonen? Das ist für mich lächerlich bei einer Weltmeisterschaft. Es gibt bei sonst keinem Turnier ein Freilos. Man muss vor der ersten Runde starten. So soll es bei der WM auch sein.
Was ist für dich die größte WM-Überraschung bisher?
Ich glaube für mich, dass Cameron Menzies gegen Charlie Manby verloren hat. Vor allem erschreckt mich aber, sein Benehmen nach der Niederlage. Er hat sich komplett schlecht benommen, muss man ehrlich sagen. Sowas gehört nicht zu einer WM. Manby hat gut gekämpft und Menzies ist selbst schuld, wenn er die Doppel verfehlt. Ein fairer Verlierer schaut anders aus. Man sollte nach dem Spiel immer seinen Gegner kurz umarmen und ihm auch gratulieren. Vor allem war da kein unfairer Aspekt im Spiel von Manby. Den Frust nach einer Niederlage kann ich verstehen, aber man muss trotzdem immer ein fairer Sportsmann sein.
