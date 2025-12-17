Real-Abschied fix: Neues Wechsel-Gerücht um Alaba

Wie sieht die Zukunft von David Alaba aus? Der ÖFB-Teamspieler, dessen Vertrag bei Real Madrid im Sommer ausläuft, steht bei Galatasaray Istanbul hoch im Kurs. Schnappen sich die Türken den 33-Jährigen im Sommer zum Nulltarif?
Der Abwehrspieler steht bei Real Madrid vor dem Abschied. Wie „Defensa Central“ berichtet, planen die Königlichen nicht mehr langfristig mit Alaba, der nach mehreren Verletzungen zuletzt an Bedeutung verlor. Zudem gibt’s nun einen neuen Interessenten.
Galatasaray Istanbul hat ein Auge auf Alaba geworfen. Der türkische Meister, der zuvor auch bereits großes Interesse an Alaba-Teamkollege Antonio Rüdiger gezeigt hatte, will den Wiener zu Saisonende ablösefrei an den Bosporus lotsen.
Alaba will bleiben
Fest steht: Obwohl Real den Routinier gerne noch im Winter verkaufen möchte, will Alaba bei den Königlichen bleiben und sich beim Team rund um Trainer Xabi Alonso durchbeißen. Bleibt aus rot-weiß-roter Sicht nur zu hoffen, dass er trotz des hochkarätigen Real-Kaders vor der WM im Sommer noch reichlich Spielpraxis sammeln kann ...
