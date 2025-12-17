Real-Abschied fix: Neues Wechsel-Gerücht um Alaba

Alaba will bleiben

Fest steht: Obwohl Real den Routinier gerne noch im Winter verkaufen möchte, will Alaba bei den Königlichen bleiben und sich beim Team rund um Trainer Xabi Alonso durchbeißen. Bleibt aus rot-weiß-roter Sicht nur zu hoffen, dass er trotz des hochkarätigen Real-Kaders vor der WM im Sommer noch reichlich Spielpraxis sammeln kann ...