Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deal zum Nulltarif?

Real-Abschied fix: Neues Wechsel-Gerücht um Alaba

Fußball International
17.12.2025 05:41
David Alaba steht bei einem türkischen Großklub hoch im Kurs.
David Alaba steht bei einem türkischen Großklub hoch im Kurs.(Bild: EPA/Chema Moya)

Wie sieht die Zukunft von David Alaba aus? Der ÖFB-Teamspieler, dessen Vertrag bei Real Madrid im Sommer ausläuft, steht bei Galatasaray Istanbul hoch im Kurs. Schnappen sich die Türken den 33-Jährigen im Sommer zum Nulltarif?

0 Kommentare

Der Abwehrspieler steht bei Real Madrid vor dem Abschied. Wie „Defensa Central“ berichtet, planen die Königlichen nicht mehr langfristig mit Alaba, der nach mehreren Verletzungen zuletzt an Bedeutung verlor. Zudem gibt’s nun einen neuen Interessenten.

Läuft David Alaba in der kommenden Saison für „Gala“ auf?
Läuft David Alaba in der kommenden Saison für „Gala“ auf?(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Galatasaray Istanbul hat ein Auge auf Alaba geworfen. Der türkische Meister, der zuvor auch bereits großes Interesse an Alaba-Teamkollege Antonio Rüdiger gezeigt hatte, will den Wiener zu Saisonende ablösefrei an den Bosporus lotsen.

Lesen Sie auch:
Die FIFA setzt bei der Ticketvergabe auf ein dynamisches Preismodell.
Krone Plus Logo
Anmeldung ab heute
WM-Tickets für ÖFB-Team: So sehen Sie Alaba & Co.
11.12.2025
„Ein Kindheitstraum“
Alaba: „Das hat in meiner Karriere noch gefehlt“
19.11.2025

Alaba will bleiben
Fest steht: Obwohl Real den Routinier gerne noch im Winter verkaufen möchte, will Alaba bei den Königlichen bleiben und sich beim Team rund um Trainer Xabi Alonso durchbeißen. Bleibt aus rot-weiß-roter Sicht nur zu hoffen, dass er trotz des hochkarätigen Real-Kaders vor der WM im Sommer noch reichlich Spielpraxis sammeln kann ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Fußball International
Tests gegen Top-Stars
WM-Fahrplan: ÖFB-Team und ein Hauch von Hollywood
Conference League
Rapid und eine einzige lästige Verpflichtung
Krone Plus Logo
Chaos vor Afrika-Cup
Wegen Ronaldo: Messi-Fan nicht im Teamkader!
Deal zum Nulltarif?
Real-Abschied fix: Neues Wechsel-Gerücht um Alaba
Nur 50 Euro!
FIFA reagiert: Günstigere WM-Tickets für Dauerfans
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf