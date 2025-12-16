Ehrlicher Makler Friedrich Merz

Es war der deutsche Kanzler Otto von Bismarck, der 1878 die europäischen Großmächte nach Berlin lud, um nach dem russisch-türkischen Krieg als „ehrlicher Makler“ eine neue Friedensordnung für den Balkan und damit für Europa insgesamt auszuhandeln. In unseren Tagen hat nun der deutsche Kanzler Merz nach Berlin geladen, um einen europäischen Friedensplan für den Ukraine-Krieg zu entwickeln.