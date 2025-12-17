Vorteilswelt
„None‘s“-Betreiber kaufen Lokal in Millstatt auf

Kärnten
17.12.2025 05:00
Dominik und Lara Glanznig gehen den nächsten Schritt und kaufen sich ihr eigenes Lokal.
Dominik und Lara Glanznig gehen den nächsten Schritt und kaufen sich ihr eigenes Lokal.(Bild: Dominik Glanznig)

Das Restaurant None‘s in Oberkärnten siedelt um. Und zwar nach Millstatt. Was genau die beiden Eigentümer Lara und Dominik Glanznig vorhaben, erzählen sie im Adventkalender der „Kärntner Krone“. 

Angefangen hat bei Lara und Dominik Glanznig alles klein. „Damals in einem Imbissstand in Gmünd“, erinnert sich der 29-Jährige. Doch nach einem halben Jahr wagten die beiden schon den nächsten Schritt und eröffneten in Seeboden ihr Lokal None‘s. „Gut fünf Jahre bedienen wir hier unsere Gäste“, freut sich das eingespielte Team.

Eigenes Lokal gekauft 
Doch nun ist es an der Zeit für den nächsten Schritt. „Es hat sich die Gelegenheit ergeben, uns etwas Eigenes zu kaufen“, strahlen die beiden. „Ein riesiger Schritt, der uns aber extrem Freude bereitet. Wir sind motiviert und leben für die Gastro“, betont Dominik.

Und zwar haben die beiden das ehemalige Lokal The Butcher´s Steak House erwerben können. Denn auch Robert Circovic will, wie berichtet, neue Wege gehen. „Der Standort ist optimal, liegt direkt an der Hauptstraße, und wir haben nun endlich auch eine Terrasse.“

Dominik Glanznig.
Dominik Glanznig.(Bild: Dominik Glanznig)

Und so muss auch das Team größer werden. „Das ist notwendig. Bisher hatten wir gut 65 Sitzplätze, künftig werden es 110 Sitzplätze sein“, sagt Dominik, der der Chef in der Küche ist. Lara hat den Service über. Das Ehepaar will zum Ganzjahresbetrieb werden. Im März 2026 will man eröffnen. Nach wie vor hat das Lokal in Seeboden geöffnet. 

„Bisher hatten wir eine vier Tage Woche – wir erweitern auf sechs Tage“, so die beiden, deren Speiseangebot gleich bleiben wird. „Es ist für jeden etwas dabei. Neben Pizza und Burger wird es auch Fisch und Steak geben.“  

Wir verlosen... 
...3x100 Euro Gutscheine vom Restaurant None‘s in Oberkärnten. Mitmachen ist einfach: Füllen Sie einfach das Formular unterhalb aus: 

Viel Glück beim Mitmachen.

