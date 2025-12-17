„None‘s“-Betreiber kaufen Lokal in Millstatt auf

Das Restaurant None‘s in Oberkärnten siedelt um. Und zwar nach Millstatt. Was genau die beiden Eigentümer Lara und Dominik Glanznig vorhaben, erzählen sie im Adventkalender der „Kärntner Krone“.
Angefangen hat bei Lara und Dominik Glanznig alles klein. „Damals in einem Imbissstand in Gmünd“, erinnert sich der 29-Jährige. Doch nach einem halben Jahr wagten die beiden schon den nächsten Schritt und eröffneten in Seeboden ihr Lokal None‘s. „Gut fünf Jahre bedienen wir hier unsere Gäste“, freut sich das eingespielte Team.
Eigenes Lokal gekauft
Doch nun ist es an der Zeit für den nächsten Schritt. „Es hat sich die Gelegenheit ergeben, uns etwas Eigenes zu kaufen“, strahlen die beiden. „Ein riesiger Schritt, der uns aber extrem Freude bereitet. Wir sind motiviert und leben für die Gastro“, betont Dominik.
Und zwar haben die beiden das ehemalige Lokal The Butcher´s Steak House erwerben können. Denn auch Robert Circovic will, wie berichtet, neue Wege gehen. „Der Standort ist optimal, liegt direkt an der Hauptstraße, und wir haben nun endlich auch eine Terrasse.“
Und so muss auch das Team größer werden. „Das ist notwendig. Bisher hatten wir gut 65 Sitzplätze, künftig werden es 110 Sitzplätze sein“, sagt Dominik, der der Chef in der Küche ist. Lara hat den Service über. Das Ehepaar will zum Ganzjahresbetrieb werden. Im März 2026 will man eröffnen. Nach wie vor hat das Lokal in Seeboden geöffnet.
„Bisher hatten wir eine vier Tage Woche – wir erweitern auf sechs Tage“, so die beiden, deren Speiseangebot gleich bleiben wird. „Es ist für jeden etwas dabei. Neben Pizza und Burger wird es auch Fisch und Steak geben.“
Wir verlosen...
...3x100 Euro Gutscheine vom Restaurant None‘s in Oberkärnten. Mitmachen ist einfach: Füllen Sie einfach das Formular unterhalb aus:
Viel Glück beim Mitmachen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.