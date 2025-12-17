„None‘s“-Betreiber kaufen Lokal in Millstatt auf

Und so muss auch das Team größer werden. „Das ist notwendig. Bisher hatten wir gut 65 Sitzplätze, künftig werden es 110 Sitzplätze sein“, sagt Dominik, der der Chef in der Küche ist. Lara hat den Service über. Das Ehepaar will zum Ganzjahresbetrieb werden. Im März 2026 will man eröffnen. Nach wie vor hat das Lokal in Seeboden geöffnet.