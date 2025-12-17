Erleben Sie die Musi-Stars hautnah

Am 23. und 24. Jänner stürmen wieder tausende Fans Bad Kleinkirchheim, wenn die Stars aus der Schlager und Volksmusikszene sich beim „Musi“-Open Air treffen. Die „Krone“ verlost dazu VIP-Karten, Skipässe, Meet & Greet und vieles mehr.
Bald ist es wieder so weit: Tausende Fans werden in die verschneiten Nockberge pilgern, denn am 23. und 24. Jänner verwandelt sich das idyllische Bad Kleinkirchheim beim „Musi“-Open Air erneut in ein Eldorado der Schlager- und Volksmusikszene. Die Liste der illustren Künstler ist lang: AlpenRebellen, Francine Jordi, Ross Antony, Chris Steger, Charlien, Die Edlseer, Sonia Liebing und viele weitere werden dem Publikum bei frostigen Temperaturen und mit perfekter Kulisse so richtig einheizen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Winter Open Air in Bad Kleinkirchheim tolle Preise. Wir verlosen
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29.12, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärnten“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
