Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Erleben Sie die Musi-Stars hautnah

Gewinnspiele
17.12.2025 05:00
Stefanie Hertel und Marco Ventre freuen sich bereits auf Stars und Fans.
Stefanie Hertel und Marco Ventre freuen sich bereits auf Stars und Fans.(Bild: ORF)

Am 23. und 24. Jänner stürmen wieder tausende Fans Bad Kleinkirchheim, wenn die Stars aus der Schlager und Volksmusikszene sich beim „Musi“-Open Air treffen. Die „Krone“ verlost dazu VIP-Karten, Skipässe, Meet & Greet und vieles mehr. 

0 Kommentare

Bald ist es wieder so weit: Tausende Fans werden in die verschneiten Nockberge pilgern, denn am 23. und 24. Jänner verwandelt sich das idyllische Bad Kleinkirchheim beim „Musi“-Open Air erneut in ein Eldorado der Schlager- und Volksmusikszene. Die Liste der illustren Künstler ist lang: AlpenRebellen, Francine Jordi, Ross Antony, Chris Steger, Charlien, Die Edlseer, Sonia Liebing und viele weitere werden dem Publikum bei frostigen Temperaturen und mit perfekter Kulisse so richtig einheizen. 

Im COOEE alpin Hotel checken unsere „Krone“-Gewinner ein.
Im COOEE alpin Hotel checken unsere „Krone“-Gewinner ein.(Bild: © Rami Diab)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Winter Open Air in Bad Kleinkirchheim tolle Preise. Wir verlosen 

  • 2x2 VIP-Karten inkl. Skipässe für den Tag, Backstageführung bei der Generalprobe am 23.01.2026 sowie eine Übernachtung für zwei Personen im COEE alpin Hotel
  • 10x2 Stehplatzkarten für die Generalprobe am 23.01.2026
  • 10x2 Stehplatzkarten für die Liveshow am 24.01.2026

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29.12, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärnten“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf