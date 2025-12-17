Erleben Sie die Musi-Stars hautnah

Bald ist es wieder so weit: Tausende Fans werden in die verschneiten Nockberge pilgern, denn am 23. und 24. Jänner verwandelt sich das idyllische Bad Kleinkirchheim beim „Musi“-Open Air erneut in ein Eldorado der Schlager- und Volksmusikszene. Die Liste der illustren Künstler ist lang: AlpenRebellen, Francine Jordi, Ross Antony, Chris Steger, Charlien, Die Edlseer, Sonia Liebing und viele weitere werden dem Publikum bei frostigen Temperaturen und mit perfekter Kulisse so richtig einheizen.