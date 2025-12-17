Zu früh, kein Anschluss: Wirbel um neue Fahrpläne

Nicht überall stoßen Änderungen auf Wohlwollen – wie etwa im Waldviertler Bezirk Horn (NÖ). Pendler waren dort, um nach Wien zu kommen, auf den Anschlusszug ab Sigmundsherberg angewiesen. Der Umstieg dort war schon immer stressig. Bisher sorgten Fahrdienstleiter dafür, dass die Züge aufeinander warteten. Damit ist nun Schluss – sie wurden eingespart. Regelt die Zentrale, heißt es. Auf Pendler nimmt man keine Rücksicht mehr.