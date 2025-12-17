Vorteilswelt
Pendler frustriert

Zu früh, kein Anschluss: Wirbel um neue Fahrpläne

Österreich
17.12.2025 05:45
Berufspendler haben es per se schon nicht leicht – die adaptierten Fahrpläne dürften dem einen ...
Berufspendler haben es per se schon nicht leicht – die adaptierten Fahrpläne dürften dem einen oder anderen aber die Zornesröte ins Gesicht treiben.(Bild: Evelyn Hronek)

In Tirol wird Papier eingestampft, in Niederösterreich werden Fahrdienstleiter eingespart. Während sich die ÖBB und andere Verkehrsbetriebe auf den Fahrgastansturm um die Weihnachtsfeiertage vorbereiten, sorgen die neuen Fahrpläne in manchem Bundesland für Ärger.

0 Kommentare

Nicht überall stoßen Änderungen auf Wohlwollen – wie etwa im Waldviertler Bezirk Horn (NÖ). Pendler waren dort, um nach Wien zu kommen, auf den Anschlusszug ab Sigmundsherberg angewiesen. Der Umstieg dort war schon immer stressig. Bisher sorgten Fahrdienstleiter dafür, dass die Züge aufeinander warteten. Damit ist nun Schluss – sie wurden eingespart. Regelt die Zentrale, heißt es. Auf Pendler nimmt man keine Rücksicht mehr.

Schüler vor verschlossener Tür
Zu früh stehen hingegen viele Kärntner Schüler vor der Schule. Mit der Adaptierung der Busfahrpläne wurden kürzere und bessere Takte umgesetzt. Das Problem ist, dass Schüler nun vor ihren Schulen stehen, bevor diese überhaupt geöffnet haben. Immerhin arbeiten Bildungsdirektion und Kärntner Linien an einer Lösung.

Lesen Sie auch:
Der Bahnhof Sigmundsherberg im Bezirk Horn noch lange vor dem Umbau. 
Ärger am Bahnhof
Gestrandet: „Keine Gnade mit den Bahnpendlern“
16.12.2025
Nach Koralmbahn-Start
Schulen ändern wegen Öffi-Fahrplan Unterrichtszeit
16.12.2025

Gewinner und Verlierer auch in Salzburg
Durch den Fahrplanwechsel der Öffis hat sich auch in Salzburg vieles geändert. Das kommt nicht überall gut an. Gerade weil manche Pendler jetzt zum Umsteigen gezwungen sind. In der zweitgrößten Stadt Salzburgs, in Hallein, halten keine Fernverkehrszüge mehr, Golling wird dagegen zur neuen Drehscheibe.

Pendler aus dem Innergebirg müssen Richtung Salzburg jetzt teils umsteigen, wenig frequentierte Haltestellen in Saalfelden, Taxenbach und Leogang werden gestrichen.

In Tirol sorgt die Digitalisierung für Ärger. Linienfahrplanfolder werden vom Verkehrsverbund eingestampft. Vor allem Ältere sind verunsichert.

Lesen Sie auch:
Advent, Shopping, Konzerte: Am kommenden Wochenende ist es ratsam, auf öffentliche ...
3 Großevents stehen an
Ferienbeginn, Shopping: Wien droht Verkehrsinfarkt
16.12.2025
Verärgerte Fahrgäste
Digitale Fahrpläne: Unklare Kommunikation in Tirol
17.12.2025

„Habe nicht immer ein Smartphone dabei“
Eine 79-jährige Leserin beschreibt das Gefühl so: „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jeder digital auskennt. Ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und habe nicht immer mein Smartphone dabei.“ Sie habe Angst, sich wie vielleicht viele weitere Ältere nicht mehr zurechtzufinden.

Beim Verkehrsverbund Tirol beruhigt man: In Kundencentern könne man weiter Fahrpläne ausdrucken, auch die Aushänge an den Haltestellen bleiben.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
