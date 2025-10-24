Großes Abfischfest in Heidenreichstein

In der traumhaften Lage des Bruneiteiches nahe Heidenreichstein findet morgen Samstag, den 25. Oktober 2025 das große Waldviertler Abfischfest statt.
Das traditionsreichste „Waldviertler Abfischfest“ begeistert alle Besucher und gibt Einblicke in das Fischerhandwerk. Für die Kinder heißt es „Gummistiefel anziehen!“, denn so können sie den Teichgrund am besten erforschen. Natürlich können sie die Fische auch im Aquarium bestaunen.
Kulinarische Schmankerl dürfen natürlich auch nicht fehlen! Ein regionaler Bauernmarkt verwöhnt den Gaumen mit traditionellen Schmankerl genauso wie mit experimenteller Küche – wie wäre es mit Karpfen-Sushi oder Karpfenkaviar?
Die Waldviertler Karpfenteichwirtschaft ist landwirtschaftliches Weltkulturerbe, es ist aber auch ein waschechtes Waldviertler Abenteuer und ein „Fang“ für die ganze Familie.
Kommen auch Sie ins „Karpfenviertel“ und seien Sie dabei, wenn „Der Teich kocht“, wie der Volksmund sagt.
Das Abfischfest am Bruneiteich beginnt um 9 Uhr und dauert bis ca. 15 Uhr.
Alle Informationen finden Sie auf www.waldviertel.at/abfischfeste.
