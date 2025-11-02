Das warme Klima wandelt den alten Park der Fürsten

Sehr wohl fühlen sich im wärmeren Klima asiatische Gewächse wie der japanische Schnurbaum und Reispapierbäume. Das Setzen von Exoten entspricht auch ganz der Philosophie der einstigen Parkgründer. Gärtner Michael Manak ist da pragmatisch: „Wir müssen studieren, was geht. Schon früher wurden Kinder-Generationen auf Reisen geschickt um zu sehen, was in anderen Ländern gedeiht.“ Auch Feigen werden nun wieder nachgesetzt oder Oliven, die mittlerweile auch im Freien überwintern. Vor der Orangerie stehen nun Artischocken, die schon in früheren Zeiten zum Esterhazy´schen Küchengarten gehörten.