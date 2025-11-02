Das warme Klima wandelt den alten Park der Fürsten

Querdenken heißt es bei der Pflege des Schlossparks in Eisenstadt. Auf viele Bäume muss wahrscheinlich künftig verzichtet werden. Aber es gibt neue Exoten – und das ist, historisch betrachtet, gar nicht so ungewöhnlich.
Der Herbst hat sich schon malerisch über den romantischen Park des Schlosses Esterhazy in Eisenstadt gelegt. Wer allerdings aufmerksam durchschlendert, kann erkennen, dass auch hier der Klimawandel einiges verändert hat. Michael Manak, Leiter der historischen Esterhazy-Gärten – zeigte kürzlich anlässlich eines Symposions zum Thema, wo seine Herausforderungen liegen. Die Krone ging mit ihm auf eine Tour durch den Park.
Am augenfälligsten ist nach den allerorten von Motten befallenen Kastanien, die Veränderung der Buchen. Manak: „Einge hatten einen Sonnenbrand. Wir mussten die Kronen schneiden, deshalb sehen sie etwas armselig aus. Sie bleiben aber stehen, weil sie auch Lebensraum von Tieren, wie etwa der Schwarzspechte sind, die ihre Nester drin haben.“ Einige der mächtigen Buchen im privaten Bereich des Parks mussten bereits gefällt werden – Pilze und Schädlinge sorgen für ihr Ende.
Zypressen sind derzeit Magelware
Sehr in Mitleidenschaft gezogen sind auch Koniferen – sie bekommen bei zuviel Hitze und zu wenig Wasser gelbe Stellen und die müssen ausgeschnitten werden. Manak: „Zypressen etwa sind zum Nachsetzen derzeit schwierig zu bekommen. Wir müssen sie aus dem Ausland holen.“ Zypressen wurden auch aus historischen Gründen nachgepflanzt. Etwa rund um den „Leopoldinen-Tempel“, wo sie schon vor 200 Jahren an einen italienischen Garten erinnern sollten.
Etwa 1000 Bäume verzeichnet der Kataster, nach dem die Baumgutachterin Helga Zodl seit 2013 ihre Kontrollen im Park durchführt. Demnach mussten Ahorne in den vergangenen Jahren im Verhältnis zum Bestand mit 22 Prozent am häufigsten gefällt werden.
Kiefern leiden sichtlich unter der Trockenheit
Gefolgt von den Kiefern, bei denen die Schädigungen auch von Laien zu bemerken sind. Zodl erwartet weitere Ausfälle: „In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird ein Drittel des Kiefern-Bestandes eingehen.“ Das sind hochgerechnet rund 30 Bäume, die allein in der Art fehlen werden. Einerseits nähren heiß-feuchte Frühlingsmonate „schlafende“ Pilze in Bäumen, andererseits bedeuten trockene Sommer Stress für die Riesen. Dann „explodieren“ die Pilze regelrecht und lassen manchen Baum im folgenden Winter bei Sturm einfach umfallen.
Sehr wohl fühlen sich im wärmeren Klima asiatische Gewächse wie der japanische Schnurbaum und Reispapierbäume. Das Setzen von Exoten entspricht auch ganz der Philosophie der einstigen Parkgründer. Gärtner Michael Manak ist da pragmatisch: „Wir müssen studieren, was geht. Schon früher wurden Kinder-Generationen auf Reisen geschickt um zu sehen, was in anderen Ländern gedeiht.“ Auch Feigen werden nun wieder nachgesetzt oder Oliven, die mittlerweile auch im Freien überwintern. Vor der Orangerie stehen nun Artischocken, die schon in früheren Zeiten zum Esterhazy´schen Küchengarten gehörten.
Der Wasserlauf, der am Teich des Leopoldinen-Tempels beginnt, wird nun wieder vollständig in Stand gesetzt und bekommt seine ursprünglichen Staustufen zurück. Sie sorgen für Kühlung und dass die Gewächse rund um genügend Wasser bekommen. Eine Holzbrücke nach historischem Vorbild führt im privaten Garten wieder über den Bachlauf.
So sorgt das neue Klima dafür, dass der Park in manchen Teilen wieder so aussieht wie im 18. oder 19. Jahrhundert. Übrigens haben die Parkgründer die Gartenräume nie so erlebt, wie nachfolgende Generationen, wie Helga Zodl wissen lässt. Denn damals waren alle Gewächse frisch gepflanzt und klein. Zodl: „Das Klima könnte dafür sorgen, dass wir eine neue Gründerzeit erleben“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.