Fahrer verlieren die Geduld mit den F1-Regelhütern

Ein Tempoüberschuss von 50 km/h gegenüber dem Vordermann, ein seitlicher Einschlag mit 50 G, ein Fahrer, der den Unfallort nur humpelnd verlassen kann. Die Formel 1 lieferte beim Crash von Oliver Bearman gestern in Suzuka Bilder, die niemand sehen will. Es sind aber Bilder, vor denen viele gewarnt hatten.