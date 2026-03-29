Fahrer verlieren die Geduld mit den F1-Regelhütern

Oliver Bearmans Unfall beim Japan-GP in Suzuka war ein gefährlicher Wink mit dem Zaunpfahl für die FIA. Die Fahrer hatten vor genau solchen kritischen Situationen gewarnt. Der Weltverband muss jetzt reagieren, fordern nicht die Formel-1-Stars.
Ein Tempoüberschuss von 50 km/h gegenüber dem Vordermann, ein seitlicher Einschlag mit 50 G, ein Fahrer, der den Unfallort nur humpelnd verlassen kann. Die Formel 1 lieferte beim Crash von Oliver Bearman gestern in Suzuka Bilder, die niemand sehen will. Es sind aber Bilder, vor denen viele gewarnt hatten.
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