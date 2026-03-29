Der letzte WM-Test MUSS vermarktet werden!

Ralf Rangnicks Wunsch vom vollen Haus gegen Südkorea wird sich am Dienstag nicht erfüllen. Hinter den Kulissen sind die Planungen schon Monate weiter – fünf Tage nach der Ankunft in den USA steigt Österreichs letzter Test. Der „kommerzialisiert“ werden muss.
Knapp über 30.000 Tickets sind weg – Ralf Rangnicks Wunsch eines vollen Happel-Ovals wird sich am Dienstag gegen Südkorea – vier Tage nach dem 5:1 gegen Ghana – wohl nicht erfüllen. Österreichs Teamchef versucht bei den WM-Tests, die Gegner bei der Endrunde zu „spiegeln“. Was bei Argentinien schwierig, ob der Qualitäten von Lionel Messi und Co. eigentlich unmöglich wird. Aber Tunesien, am 1. Juni in Wien zu Gast, soll vom Spielansatz dem Weltmeister ähnlich sein.
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