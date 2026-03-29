Der letzte WM-Test MUSS vermarktet werden!

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.03.2026 18:46
Teamchef Rangick hatte sich ein volles Happel-Stadion gerwünscht.
Teamchef Rangick hatte sich ein volles Happel-Stadion gerwünscht.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Ralf Rangnicks Wunsch vom vollen Haus gegen Südkorea wird sich am Dienstag nicht erfüllen. Hinter den Kulissen sind die Planungen schon Monate weiter – fünf Tage nach der Ankunft in den USA steigt Österreichs letzter Test. Der „kommerzialisiert“ werden muss.

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Knapp über 30.000 Tickets sind weg – Ralf Rangnicks Wunsch eines vollen Happel-Ovals wird sich am Dienstag  gegen Südkorea – vier Tage nach dem 5:1 gegen Ghana – wohl nicht erfüllen. Österreichs Teamchef versucht bei den WM-Tests, die Gegner bei der Endrunde zu „spiegeln“. Was bei Argentinien schwierig, ob der Qualitäten von Lionel Messi und Co. eigentlich unmöglich wird. Aber Tunesien, am 1. Juni in Wien zu Gast, soll vom Spielansatz dem Weltmeister ähnlich sein.

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