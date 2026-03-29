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Stigger sammelt vor Weltcup-Auftakt Spitzenplätze

Sport-Mix
29.03.2026 18:14
Laura Stigger präsentiert sich vor dem Weltcup-Auftakt in starker Form.
Laura Stigger präsentiert sich vor dem Weltcup-Auftakt in starker Form.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Laura Stigger präsentiert sich knapp einen Monat vor dem Mountainbike-Weltcupstart in Südkorea in starker Form. Nach ihren bisherigen zwei Saisonsiegen in Albenga und Verona belegte die Tirolerin beim zur Continental Series zählenden Fullgaz Race im bayerischen Obergessertshausen Rang zwei. 

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Die Heeressportlerin musste sich am Sonntag nur der Schweizerin Sina Frei geschlagen geben, deren Landsfrau und Tokio-Olympiasiegerin Jolanda Neff wurde Dritte.

„Mega Spaß gemacht“
„Ich bin froh, auch mal bei solchen Bedingungen ein Rennen gefahren zu sein. Jetzt freue ich mich auf einen guten Block an Training und die letzten Vorbereitungen auf Südkorea“, betonte Stigger. Trotz „gefühlten vier Grad sowie nassen und schlammigen Bedingungen“ habe das Rennen „mega Spaß gemacht“, sagte die Ötztalerin.

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