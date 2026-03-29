Stigger sammelt vor Weltcup-Auftakt Spitzenplätze

„Mega Spaß gemacht“

„Ich bin froh, auch mal bei solchen Bedingungen ein Rennen gefahren zu sein. Jetzt freue ich mich auf einen guten Block an Training und die letzten Vorbereitungen auf Südkorea“, betonte Stigger. Trotz „gefühlten vier Grad sowie nassen und schlammigen Bedingungen“ habe das Rennen „mega Spaß gemacht“, sagte die Ötztalerin.