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Von Jara bis Polster

Tor zum Debüt! Blitzstarts mit einem Schuss Samba

Fußball National
29.03.2026 17:52
Mit Debütant Toni Polster jubelten 1982 Obermayer, Degeorgi und Prohaska (v. li.)
Mit Debütant Toni Polster jubelten 1982 Obermayer, Degeorgi und Prohaska (v. li.)(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / brandstaetter images / Votava)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Matthias Sindelar zählt ebenso dazu wie Toni Polster und nun auch Carney Chukwuemeka: Die Liste jener Kicker, die gleich beim Debüt für Österreich trafen, ist lang und prominent. Aufreger waren mit dabei: Kurt Jara grätschte 1971 in Sao Paulo Brasilien und Pele rein, Heimo Pfeifenbergers Tor-Premiere in Salzburg waren Bombendrohungen voraus gegangen.

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Für einen der Blitzstarts sorgteToni Polster: Der 44-fache Team-Torschütze war 1982 beim 4:0 in der EM-Qualifikation gegen die Türkei per Kopf zur Stelle, sorgte nach einem weiten Einwurf von Bernd Krauss für das 1:0 – noch dazu als Austrianer im Hanappi-Stadion. „Es war mit 18 Jahren ein Wahnsinnserlebnis, genau das, was ich mir vornahm. Nicht als ewiges Talent zu gelten, sondern gleich mit den Großen mitzuhalten.“

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