Tor zum Debüt! Blitzstarts mit einem Schuss Samba

Für einen der Blitzstarts sorgteToni Polster: Der 44-fache Team-Torschütze war 1982 beim 4:0 in der EM-Qualifikation gegen die Türkei per Kopf zur Stelle, sorgte nach einem weiten Einwurf von Bernd Krauss für das 1:0 – noch dazu als Austrianer im Hanappi-Stadion. „Es war mit 18 Jahren ein Wahnsinnserlebnis, genau das, was ich mir vornahm. Nicht als ewiges Talent zu gelten, sondern gleich mit den Großen mitzuhalten.“