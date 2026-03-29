Graz zittert sich zum ersten Sieg im Halbfinale

Schiechl mit Kraftakt zum Siegtor

Unmut zogen sich die Referees zu, als ein weiteres Grazer Tor nicht gegeben wurde. Swaney hatte nachgestochert, das Gehäuse sprang aber bereits davor aus der Verankerung. Kurz darauf zählte das 3:2. Chris Collins versuchte es nach einem Grazer Forechecking aus spitzem Winkel, Schiechl hatte im Fallen noch seinen Schläger im Spiel. 5:04 Minuten waren noch zu spielen. Fehervar nahm im Finish den Goalie vom Eis, Lagace war noch einmal voll gefordert, ehe der Heimerfolg der 99ers feststand.