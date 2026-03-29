Dem Frühling mit einem Ausflug nachhelfen

Suchen in den Parks der Schlösser

Auf Schloss Lackenbach begeben sich am Ostersonntag ab 14 Uhr Alt und Jung auf „Die Suche nach den goldenen Ostereiern“. Wer eines der Eier im Park entdeckt, nimmt an einer Tombola teil, bei der jedes Los gewinnt. Dazu gibt es eine Bastelstube, Geschicklichkeitsspiele und Schokohasen für alle Kleinen.

In Eisenstadt können Kinder von 1. bis zum 3. April bei „Ester Hasis“ Führungen durch Schloss Esterhazy und den fürstlichen Garten einiges über Osterbräuche erfahren. Es gilt dabei, ein Osterrätsel zu lösen und danach Osternester zu finden.