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Spaß in den Ferien

Dem Frühling mit einem Ausflug nachhelfen

Burgenland
29.03.2026 19:00
Fündig werden im Esterhazy-Park in Eisenstadt.
Fündig werden im Esterhazy-Park in Eisenstadt.(Bild: wearegiving gmbh)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Osterveranstaltungen für die ganze Familie locken in der Ferienwoche zu Ausflügen. Von Kultur über Brauchtum bis hin zu Genüssen aller Art ist für jeden etwas dabei.

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Trotz der derzeit bis jetzt nicht ganz österlichen Witterung gibt es in den Ferien und am Osterwochenende eine Reihe attraktiver Veranstaltungen, die teils auch in Innenräumen stattfinden. Die „Krone“ hat sich umgesehen, was Familien unternehmen könnten.

Entdeckungen in der Burg
Bis zum 6. April gibt es auf Burg Forchtenstein Osterführungen für Kinder und Eltern. Bei einer österlichen Entdeckungstour durch die Burg werden spannende Geschichten und Hintergründe rund um das Osterfest erkundet. Inmitten der historischen Mauern stehen Neugier, gemeinsames Erleben und Spaß im Vordergrund.

 

Osterbräuche miteinander beim Basteln erfahren.
Osterbräuche miteinander beim Basteln erfahren.(Bild: Andreas Hafenscher)

„Dem Osterhasen auf der Spur“ ist man im Naturpark Rechnitz noch bis zum 1. April – Start ist um 8 Uhr: Kinder von 5 bis 9 Jahren spielen gemeinsam, basteln Ostergeschenke und entdecken den Frühlingszauber im Wald.

Suchen in den Parks der Schlösser
Auf Schloss Lackenbach begeben sich am Ostersonntag ab 14 Uhr Alt und Jung auf „Die Suche nach den goldenen Ostereiern“. Wer eines der Eier im Park entdeckt, nimmt an einer Tombola teil, bei der jedes Los gewinnt. Dazu gibt es eine Bastelstube, Geschicklichkeitsspiele und Schokohasen für alle Kleinen.

In Eisenstadt können Kinder von 1. bis zum 3. April bei „Ester Hasis“ Führungen durch Schloss Esterhazy und den fürstlichen Garten einiges über Osterbräuche erfahren. Es gilt dabei, ein Osterrätsel zu lösen und danach Osternester zu finden.

Auf Entdeckungstour in Burg Forchtenstein gibt es die Natur im Frühjahr zum Begreifen.
Auf Entdeckungstour in Burg Forchtenstein gibt es die Natur im Frühjahr zum Begreifen.(Bild: wearegiving GMBH)

In Rust läuft noch bis zum 4. April der Ostermarkt im Kremayrhaus, wo Deko-Freunde alles für den Frühling finden und so manches Osterei aus anderen Ländern.

Ostereierkratzen beim Workshop im „Krutzler“
Im Südburgenland lockt das Hotel Krutzler in Heligenbrunn am 4. April, dem Ostersamstag, mit einem Workshop zum traditionellen Ostereierkratzen. Auch eine Fahrt mit Führung durchs Strembachtal offenbart naturwissenschaftliche Geheimnisse und führt in den Hagensdorfer Auwald. Hier ist eine Voranmeldung erforderlich.

Im Freilichtmuseum „Dazumal“ in Bad Tatzmannsdorf findet am Ostersonntag ein Genussmarkt mit Frühschoppen unter dem Motto „Frühling“ statt. Hier gibt es regionale Schmankerl und dekoratives Kunsthandwerk.

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