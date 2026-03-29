Austria siegt weiter, Salzburg in Meistergruppe

Das Frauenteam der Austria hat zum Abschluss des Grunddurchgangs der Bundesliga einen klaren 5:0-Erfolg bei der SPG Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz geholt.
Die ihren ersten Meistertitel anstrebenden Wienerinnen liegen nach dem 17. Saisonsieg in 18 Runden weiter neun Zähler vor dem SKN St. Pölten. Der Titelverteidiger kann den Rückstand im Nachtragsspiel gegen die Oberösterreicherinnen noch verkürzen.
Salzburg in der Meistergruppe
Den vierten noch offenen Platz in der Meistergruppe schnappte sich der FC Red Bull Salzburg. Nach dem 3:1 der Salzburgerinnen am Samstag in Neulengbach verloren die Altacherinnen am Sonntag zu Hause gegen Sturm Graz 0:2. Die Vorarlbergerinnen müssen als Fünfte nun in die Qualifikationsgruppe. Ebenfalls in der Meistergruppe dabei ist Sturm.
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