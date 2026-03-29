Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frauen-Bundesliga

Austria siegt weiter, Salzburg in Meistergruppe

Frauenfußball
29.03.2026 17:28
Almedina Sisic erzielte einen Doppelpack.
Almedina Sisic erzielte einen Doppelpack.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Frauenteam der Austria hat zum Abschluss des Grunddurchgangs der Bundesliga einen klaren 5:0-Erfolg bei der SPG Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz geholt. 

0 Kommentare

Die ihren ersten Meistertitel anstrebenden Wienerinnen liegen nach dem 17. Saisonsieg in 18 Runden weiter neun Zähler vor dem SKN St. Pölten. Der Titelverteidiger kann den Rückstand im Nachtragsspiel gegen die Oberösterreicherinnen noch verkürzen.

(Bild: Andreas Tröster)

Salzburg in der Meistergruppe
Den vierten noch offenen Platz in der Meistergruppe schnappte sich der FC Red Bull Salzburg. Nach dem 3:1 der Salzburgerinnen am Samstag in Neulengbach verloren die Altacherinnen am Sonntag zu Hause gegen Sturm Graz 0:2. Die Vorarlbergerinnen müssen als Fünfte nun in die Qualifikationsgruppe. Ebenfalls in der Meistergruppe dabei ist Sturm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
29.03.2026 17:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
130.789 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
129.273 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
127.429 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
999 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
960 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
954 mal kommentiert
Mehr Frauenfußball
Regionalliga West
Rapid-Kapitän sah schlechte Leistung von Ex-Klub
Regionalliga West
Tor-Premiere rettete Wacker noch wichtigen Punkt
Treffer des Jahres
67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!
1:1 gegen Dornbirn
FC Lustenau behält im Frühjahr eine weiße Weste
Mit Video
Traumtor ebnet Weg zur Sensation bei Wacker

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf