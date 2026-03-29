Austria siegt weiter, Salzburg in Meistergruppe

Salzburg in der Meistergruppe

Den vierten noch offenen Platz in der Meistergruppe schnappte sich der FC Red Bull Salzburg. Nach dem 3:1 der Salzburgerinnen am Samstag in Neulengbach verloren die Altacherinnen am Sonntag zu Hause gegen Sturm Graz 0:2. Die Vorarlbergerinnen müssen als Fünfte nun in die Qualifikationsgruppe. Ebenfalls in der Meistergruppe dabei ist Sturm.