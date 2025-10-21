Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diagnose enorm wichtig

Bei Kopfweh nicht leiden, sondern aktiv werden!

Gesund
21.10.2025 14:00
Kopfschmerzen erfordern spezielle Therapiemaßnahmen.
Kopfschmerzen erfordern spezielle Therapiemaßnahmen.(Bild: NOVITSKIY.PHOTO)

Spannungskopfschmerz, Migräne oder Schmerzen aufgrund von Erkrankungen – nur mit genauer Diagnose kann man die geeignete Therapie finden. Es ist möglich, die Lebensqualität damit deutlich zu verbessern. 

0 Kommentare

Das Schlechteste, das man bei Kopfschmerz tun kann, ist leidend zu Hause zu bleiben. Es stehen heute viele Möglichkeiten zur Verfügung, um die Beschwerden in den Griff zu bekommen und so die Lebensqualität zu verbessern.

Wichtig ist, einen Arzt aufzusuchen, um genau feststellen zu können, um welche Form von Kopfweh es sich handelt: Primäre Kopfschmerzen beeinträchtigen zwar die Lebensqualität stark, sind aber nicht lebensbedrohlich. Sekundären Kopfschmerzen können hingegen bedrohlichen Erkrankungen wie Tumoren, innere Blutungen oder Entzündungen, z. B. der Hirnhaut, zugrunde liegen.

Die Behandlung erfolgt je nach Kopfschmerzart. Die Therapie der primären Kopfschmerzen besteht aus drei Säulen:

  •  nichtmedikamentöse Behandlung (zum Beispiel regelmäßiger Ausdauersport, Biofeedbacktraining, Entspannungsübungen,
  • Beeinflussung von Triggerfaktoren, kognitive Verhaltenstherapie etc.)
  •  Medikamente für den Akutfall
  •  Vorbeugungsmaßnahmen zur Verringerung der Attackenhäufigkeit.

„Die Auswahl der Medikamente richtet sich prinzipiell nach der Kopfschmerzart und muss zusätzlich individuell erfolgen. Über die Anwendung einer Prophylaxe entscheidet vor allem die individuelle Attackenfrequenz“, erklärt Assoc. Prof. PD Dr. Gregor Brössner, Leiter der Arbeitsgruppe für Kopf- und Gesichtsschmerzen, Universitätsklinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck.

Die Akutbehandlung der Migräne erfolgt je nach Schwere der Attacken und beginnt meist mit einem nichtsteroidalen Antirheumatikum (NSAR, wie z. B. Ibuprofen, Diclofenac und Acetylsalicylsäure).

Spezielle Migränearzneien
Wird damit keine ausreichende Schmerzlinderung erreicht, kommen Triptan, und auch die neuen Wirkstoffklassen der Ditane und Gepante zum Einsatz. Bei Bedarf stehen die Arzneien auch in Form von Nasenspray oder Spritze zur Verfügung. Wird der Kopfschmerz von Übelkeit begleitet, empfiehlt sich die Anwendung eines Antiemetikums (unterdrückt Übelkeit) noch vor Einnahme des Schmerzmittels.

Kopfweh durch Verspannung
Bei Spannungskopfschmerz helfen meist NSARs. Zur Vorbeugung: regelmäßiges Ausdauertraining wie Joggen, Radfahren sowie Physiotherapie für die Halswirbelsäulen- und Schultermuskulatur. Entspannungsübungen, Massagen, Yoga und Biofeedback können ebenfalls vorbeugen oder lindern.

Beim Clusterkopfschmerz stehen Sauerstoffinhalationen (reiner Sauerstoff über eine spezielle Maske eingeatmet) und subkutan oder in Form von Nasenspray verabreichte Triptane zur Verfügung.

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Darmkrebs verhindern
Ab 45 empfohlen: Diese Vorsorge-Methoden gibt es
Fit durch den Herbst
Was unser Körper in der kalten Jahreszeit braucht
Leben mit Diabetes
Moderne Therapien – individuell und smart
Spezialist im Talk
Was tun bei chronischen Schmerzen?
Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
132.442 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.024 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
84.104 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Gesund
Diagnose enorm wichtig
Bei Kopfweh nicht leiden, sondern aktiv werden!
RSV: Risiko im Winter
Schützen Sie sich und Ihre Familie jetzt vor RSV
Eltern schlagen Alarm
Gefährliche Krankheit bleibt oft noch unentdeckt!
Immunisierung schützt
RSV löst bei Kleinkindern gefährliche Infekte aus
Lästig, aber sinnvoll
Erkältung: So arbeitet Husten im Körper

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf