Bei Kopfweh nicht leiden, sondern aktiv werden!

Spezielle Migränearzneien

Wird damit keine ausreichende Schmerzlinderung erreicht, kommen Triptan, und auch die neuen Wirkstoffklassen der Ditane und Gepante zum Einsatz. Bei Bedarf stehen die Arzneien auch in Form von Nasenspray oder Spritze zur Verfügung. Wird der Kopfschmerz von Übelkeit begleitet, empfiehlt sich die Anwendung eines Antiemetikums (unterdrückt Übelkeit) noch vor Einnahme des Schmerzmittels.