Wie groß Afrika auf der Weltkarte sein müsste

Haben Sie einen Atlas im Bücherregal stehen? Dann sind Sie mit ziemlicher Sicherheit mit dem Vermächtnis des flämischen Kartografen Gerhard Mercator vertraut. Die nach ihm benannte Weltkarte stammt aus dem Jahr 1569 und war ursprünglich für die Seefahrt gedacht. Um den Schiffen die Navigation zu erleichtern, stellt sie Winkel korrekt dar. Doch dafür müssen Gebiete nahe der Pole stark vergrößert werden, die Regionen am Äquator dagegen deutlich verkleinert. Das Ergebnis: Europa und Nordamerika wirken überdimensioniert, während Afrika kleiner erscheint, als es ist.