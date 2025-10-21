Vorteilswelt
Häftlinge packen aus

Aufgedeckt! So wählen Einbrecher ihre Opfer aus

Österreich
21.10.2025 14:50
In sieben heimischen Justizanstalten wurden für die Untersuchung insgesamt 35 verurteilte ...
In sieben heimischen Justizanstalten wurden für die Untersuchung insgesamt 35 verurteilte Straftäter über ihre Denkweise und Motive ausführlich befragt.(Bild: P. Huber)

In Österreich kommt es im Schnitt zu 176 Einbrüchen pro Tag, etliche davon auch abseits der dunklen Nachtstunden. In sieben Justizanstalten haben nun im Zuge einer Studie etliche inhaftierte Täter ihre Motive offengelegt – und auch berichtet, welche „Fehler“ wir im Alltag machen bzw. was sie wirklich abschreckt.

0 Kommentare

Wenn man nach Hause kommt und die Tür steht offen – ein wahrer Albtraum für das eigene Sicherheitsgefühl. In Österreich passiert das jeden Tag. Im Jahr 2024 wurden laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im Schnitt 176 Einbrüche täglich registriert, 19 davon in Wohnräumen. Neue Erkenntnisse zeigen: Die Täter sind oft keine Gauner, wie wir sie aus Hollywood-Filmen kennen, sondern Alltagskriminelle, die jede Nachlässigkeit gnadenlos ausnutzen.

