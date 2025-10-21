Aufgedeckt! So wählen Einbrecher ihre Opfer aus

Wenn man nach Hause kommt und die Tür steht offen – ein wahrer Albtraum für das eigene Sicherheitsgefühl. In Österreich passiert das jeden Tag. Im Jahr 2024 wurden laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im Schnitt 176 Einbrüche täglich registriert, 19 davon in Wohnräumen. Neue Erkenntnisse zeigen: Die Täter sind oft keine Gauner, wie wir sie aus Hollywood-Filmen kennen, sondern Alltagskriminelle, die jede Nachlässigkeit gnadenlos ausnutzen.