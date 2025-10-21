Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei beliebtem Badesee

Haft für Kameras auf Damenklos und Kinderpornos

Oberösterreich
21.10.2025 16:00
Die Feldkirchner Badeseen sind ein beliebtes Naherholungsgebiet
Die Feldkirchner Badeseen sind ein beliebtes Naherholungsgebiet(Bild: Marc Hiedl)

43-Jähriger war von Putzfrau erwischt worden, als er mit Kamera hantierte. Der Prozess wurde im März vertagt, weil zusätzliche Vorwürfe bezüglich aus dem Darknet gespeicherter Kinderpornos aufgetaucht waren. Die Staatsanwaltschaft beantragte sogar seine Einweisung – dem wurde aber nicht stattgegeben.

0 Kommentare

Der Fall schlug hohe Wellen: Ein 43-Jähriger musste sich bereits im März am Landesgericht Wels (OÖ) verantworten, weil er in Damenklos u. a. am Feldkirchner Badesee bei Linz Kameras montiert hatte. Eine resolute Putzfrau hatte ihn ertappt und festgehalten, was den Fall in Gang gebracht hatte.

Kinderpornos machten Anwalt nötig
Bei der ersten Verhandlung im März hatte er keinen Anwalt. Weil aber Vorwürfe bezüglich Kinderpornos aus dem Darknet auftauchten, wurde ein Advokat nötig – vertagt. Auch ein psychologisches Gutachten wurde erstellt, bevor es am Dienstag weiterging.

Lesen Sie auch:
Die Kameras auf der WC-Anlage waren versteckt
Strafdrohung erhöht
Prozess um Kameras auf Damen-Toilette vertagt
10.03.2025

Therapie statt Einweisung
Aufgrund dessen beantragte die Staatsanwaltschaft zusätzlich zur Strafe eine Einweisung. Dieser wurde nicht stattgegeben, stattdessen muss sich der einschlägig Vorbestrafte Psychotherapie und Bewährungshilfe unterziehen. Das Urteil lautete auf zwei Jahre bedingte Haft. Beide Seiten meldeten Bedenkzeit an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Linz
Staatsanwaltschaft
Kamera
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
134.510 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.279 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
85.406 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Oberösterreich
Marktplatz Lebensnetz
Menschlichkeit in diesen schwierigen Zeiten
Krone Plus Logo
Jeder 100. betroffen
Die unsichtbare Krankheit endlich sichtbar machen
Er war ansprechbar
Taucher kam nach Unfall mit Helikopter ins Spital
Bei beliebtem Badesee
Haft für Kameras auf Damenklos und Kinderpornos
In Linz verurteilt
Partnerinnen betäubt und Vergewaltigungen gefilmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf