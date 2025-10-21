Haft für Kameras auf Damenklos und Kinderpornos

Der Fall schlug hohe Wellen: Ein 43-Jähriger musste sich bereits im März am Landesgericht Wels (OÖ) verantworten, weil er in Damenklos u. a. am Feldkirchner Badesee bei Linz Kameras montiert hatte. Eine resolute Putzfrau hatte ihn ertappt und festgehalten, was den Fall in Gang gebracht hatte.